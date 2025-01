Trump: “Senza il mio intervento non sarebbe stato possibile l’accordo di cessate il fuoco a Gaza”

AgenPress. Donald Trump ha dichiarato che l’accordo raggiunto per dichiarare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e liberare decine di ostaggi non sarebbe mai stato raggiunto se non fosse stato per le pressioni eserciate da parte sua.

“Se non fossimo stati coinvolti, l’accordo non sarebbe mai stato concluso“. “Abbiamo cambiato il corso della situazione, e l’abbiamo cambiato rapidamente – ha aggiunto Trump.

Il neo-eletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha anche accusato il presidente uscente Joe Biden di non avergli riconosciuto il merito per aver concluso l’accordo, dicendo che non è stato “così gentile“. “Non ha fatto niente Biden! Se non fossi intervenuto io, gli ostaggi non sarebbero mai stati rilasciati”.