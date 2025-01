Ramy, Sardone (Lega), Sala e mezzo Pd chiederanno scusa ai Carabinieri?

AgenPress. “La procura di Milano ha rivelato che non ci sarebbero violazioni di protocolli, regole o norme penali nell’inseguimento dei Carabinieri nel caso Ramy. Eppure per giorni ci sono state deliranti accuse da sinistra agli uomini in divisa che hanno inseguito i fuggitivi in quella drammatica notte a Milano.

Il sindaco Sala e mezzo Partito Democratico avevano criticato aspramente l’inseguimento e in tanti a sinistra addirittura avevano parlato di omicidio, di carabinieri assassini, di speronamento per uccidere. Crolla anche la ridicola teoria secondo cui “bastava annotare la targa”.

Chi guidava lo scooter poteva essere un criminale o un terrorista, e i carabinieri non potevano saperlo. Il clima d’odio che è stato creato ha alimentato pericolose violenze di piazza. La verità è lampante: se non ti fermi all’alt, l’inseguimento è legittimo e necessario e i Carabinieri hanno fatto il proprio dovere!”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano.