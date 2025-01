Usa. Vietata l’app di TikTok. Trump vuole salvarla, ma vuole il 50% della proprietà statunitense

AgenPress – La legge che entrerà in vigore alla mezzanotte americana del 19 gennaio “ci costringerà a rendere” l’app “temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinare il nostro servizio negli Stati Uniti il prima possibile e apprezziamo il vostro sostegno”, afferma TikTok in un aggiornamento. Donald Trump ha detto che valuterà una proroga di 90 giorni per il divieto e che avrebbe ripristinato l’accesso a TikTok negli Stati Uniti tramite ordine esecutivo dopo il suo giuramento di lunedì, ma ha anche affermato di volere che la popolare app di social media sia di proprietà almeno per metà di investitori statunitensi.

TikTok ha smesso di funzionare per i suoi 170 milioni di utenti americani sabato sera, prima che una legge che lo chiudeva per motivi di sicurezza nazionale entrasse in vigore domenica. I funzionari statunitensi avevano avvertito che sotto la società madre cinese ByteDance, c’era il rischio che i dati degli americani venissero utilizzati in modo improprio.

Trump ha affermato che avrebbe esteso il periodo di tempo prima che i divieti della legge entrassero in vigore, in modo da poter raggiungere un accordo per proteggere la nostra sicurezza nazionale”. “Vorrei che gli Stati Uniti avessero una quota di proprietà del 50% in una joint venture. Facendo questo, salviamo TikTok, la teniamo in buone mani e le permettiamo di affermarsi”, ha scritto su Truth Social. “Salvare TikTok”. Trump ha affermato che l’ordine esecutivo avrebbe specificato che non ci sarebbe stata alcuna responsabilità per le aziende che avevano contribuito a impedire che TikTok chiudesse i battenti prima del suo ordine.

In precedenza Trump aveva affermato che molto probabilmente avrebbe concesso a TikTok una proroga di 90 giorni dal divieto dopo il suo insediamento , una promessa citata da TikTok in un avviso pubblicato per gli utenti sull’app. “Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok. Sfortunatamente, ciò significa che per ora non puoi usare TikTok. Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica. Restate sintonizzati”, un messaggio ha informato gli utenti di TikTok, che è scomparso da Apple (AAPL.O) , apre una nuova scheda e gli app store di Google nella tarda serata di sabato.