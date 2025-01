Donald Trump: ripristineremo il controllo sul Golfo del Messico. Cambieremo il nome in Golfo d’America. Ci riprenderemo il Canale di Panama

AgenPress – Donald Trump ha dichiarato oggi che cambierà il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America, sottolineando le numerose azioni che intraprenderà immediatamente.

“L’America rivendicherà il suo legittimo posto come la nazione più grande, più potente e più rispettata sulla Terra, ispirando lo stupore e l’ammirazione del mondo intero. Tra poco, cambieremo il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America”.

“Misureremo il nostro successo non solo in base alle battaglie che vinceremo, ma anche in base alle guerre che concluderemo e, forse più importante, alle guerre in cui non saremo mai coinvolti. La mia eredità più orgogliosa sarà quella di un pacificatore e unificatore. Questo è ciò che voglio essere, un pacificatore e unificatore”.

Il presidente ha prima promesso di cambiare il nome della montagna dell’Alaska Denali in Mt McKinley, in onore dell’ex presidente degli Stati Uniti William McKinley.

Il presidente McKinley ha reso il nostro paese molto ricco attraverso tariffe e talento. Era un uomo d’affari naturale e ha dato a Teddy Roosevelt i soldi per molte delle grandi cose che ha fatto, incluso il Canale di Panama, che è stato stupidamente dato al paese di Panama dopo che gli Stati Uniti, gli Stati Uniti, voglio dire, pensateci, hanno speso più soldi di quanti ne siano mai stati spesi prima per un progetto e hanno perso 38.000 vite nella costruzione del Canale di Panama.

“Siamo stati trattati molto male da questo regalo insensato che non avrebbe mai dovuto essere fatto, e la promessa di Panama nei nostri confronti è stata infranta. Lo scopo del nostro accordo e lo spirito del nostro trattato sono stati totalmente violati. Le navi americane sono state gravemente sovraccaricate e non sono state trattate equamente in alcun modo, forma o aspetto, e questo include la Marina degli Stati Uniti e, soprattutto, la Cina sta gestendo il Canale di Panama, e non l’abbiamo dato noi alla Cina. L’abbiamo dato a Panama e ce lo stiamo riprendendo”.