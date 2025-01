Padova, Ostellari: solidarietà a Polizia, con DL sicurezza più tutele

AgenPress. “L’ennesima scritta ingiuriosa contro la Polizia di Stato, apparsa a Padova nei pressi di via Tommaseo, dimostra quanto sia radicata una minoranza ignobile che rifiuta la democrazia, le sue regole e le sue istituzioni.

Per questo esprimo massima solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per tutti e lancio anche un messaggio alla vile marmaglia che li offende: Governo e maggioranza parlamentare non fanno passi indietro.

Grazie al Dl Sicurezza e alle nuove norme in fase di elaborazione garantiranno più tutele alle nostre Forze dell’Ordine”.

Lo dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari.