Trump: “I giorni migliori del Paese devono ancora venire” [video]

AgenPress. Il presidente Donald Trump afferma che il suo secondo mandato rappresenta un “nuovo capitolo” per l’America e promette al popolo americano che “i giorni migliori del Paese devono ancora venire”.

Trump fa questa promessa in un video diffuso dal suo team, poche ore prima di prestare giuramento presidenziale e di essere nominato 47° presidente degli Stati Uniti.

Il video, intitolato “It all comes down to this: Inauguration Day 2025“, racconta il percorso del presidente dal suo abbandono dell’incarico nel 2021, all’irruzione senza precedenti dell’FBI nella sua casa di Mar-a-Lago, ai giorni in tribunale, al comizio a Butler, in Pennsylvania, dove è stato quasi assassinato, fino ai momenti salienti della campagna elettorale.

“Se oggi vi do un messaggio da tenere a mente, è questo: non arrendetevi mai”, dice Trump nel video.