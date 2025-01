Cosenza. Neonata di un giorno rapita in una clinica da una donna che si è finta infermiera

AgenPress – La vicenda si è verificata intorno alle 18,30 nella clinica Sacro Cuore, nel centro della città di Cosenza.

Sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le ricerche e raccolto informazioni.

Secondo le prime notizie, nella clinica si sarebbe presentata una donna col volto coperto parzialmente da una mascherina, che spacciandosi per una infermiera ha prelevato la bambina dicendo alla mamma che doveva portarla dal pediatra, e se ne è andata. La donna e le nonne, non vedendo rientrare la piccolina si sono impensierite e hanno dato l’allarme.

Le telecamere interne hanno ripreso la donna che ha rapito la neonata avvicinarsi ad un ovetto con la piccola in braccio e cercare di metterla all’interno facendosi aiutare da un uomo con un cappellino in testa. I due provano a mettere la neonata nell’ovetto e non riuscendovi si vedono mentre si allontanano lei con la piccola in braccio e lui con l’ovetto in mano.