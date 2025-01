Davos. Zelensky: l’Europa si rafforzi di fronte alla Russia. Avrà un ruolo nei negoziati o Trump parlerà con Putin e Xi Jinping?

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il 21 gennaio, esortando l’Europa a farsi carico della propria sicurezza di fronte alle crescenti minacce russe.

“L’Europa deve affermarsi come un forte attore globale”, ha affermato Zelensky , aggiungendo che, sebbene gli Stati Uniti restino un alleato indispensabile, Washington dubita della capacità dell’Europa di contribuire in modo significativo alla sicurezza globale.

Zelensky ha sottolineato lo squilibrio nelle capacità militari, osservando che la Russia può schierare 1,5 milioni di soldati, rispetto agli 800.000 dell’Ucraina e ai 200.000 della Francia .

Ha invitato le nazioni europee a unirsi contro l’aggressione russa, avvertendo che le battaglie che coinvolgono i soldati nordcoreani sono ora geograficamente più vicine a Davos che a Pyongyang.

Nonostante abbia un’economia più piccola di quella europea , la Russia supera le nazioni europee nella produzione di munizioni e di equipaggiamento militare, una disparità che Zelensky ha esortato l’Europa ad affrontare collettivamente.

Zelensky ha anche sottolineato i crescenti legami strategici tra Russia, Iran e Corea del Nord, descrivendoli come una minaccia per l’Europa, gli Stati Uniti e la stabilità globale.

“Queste sono le loro priorità strategiche, e le nostre priorità devono rispondere a questa sfida: in politica, difesa ed economia. Possiamo contrastare queste minacce solo insieme”, ha affermato.

“Adesso non è nemmeno certo se l’Europa avrà un posto al tavolo quando finirà la guerra in Ucraina. Donald Trump ascolterà l’Europa o negozierà con la Russia e la Cina senza l’Ue? L’Europa deve fare di più, iniziare ad occuparsi di se stessa, perché sia ascoltata nel mondo. Abbiamo bisogno di una politica di sicurezza comune con una spesa militare dedicata: se serve il 5% allora sarà il 5%. Non bisogna giocare con le emozioni delle persone, ospedali o difesa, non è giusto”

Zelensky ha anche affermato che la Russia si sta evolvendo in uno ” stato simile alla Corea del Nord “, in cui la vita umana non ha alcun valore, ma le armi nucleari e l’ostilità verso i vicini dominano la sua agenda.

“La maggior parte del mondo sta pensando: cosa succederà alle relazioni con l’America? Cosa succederà alle alleanze, al sostegno, al commercio? Come pensa il Presidente Trump di porre fine alle guerre? Ma nessuno si pone questo tipo di domande sull’Europa, e dobbiamo essere onesti al riguardo”, ha detto Zelensky.

“Quando in Europa guardiamo agli Stati Uniti come nostro alleato, è chiaro che sono un alleato indispensabile in tempo di guerra. Tutti si preoccupano se gli Stati Uniti saranno al loro fianco. Ma qualcuno negli Stati Uniti si preoccupa che l’Europa possa un giorno abbandonarli, che possa smettere di essere un loro alleato? La risposta è no. Washington non crede che l’Europa possa portare loro qualcosa di veramente sostanziale”, ha aggiunto. “Il Presidente Trump si accorgerà dell’Europa? Ritiene che la Nato sia necessaria e rispetterà le istituzioni dell’Ue? Signore e signori, l’Europa non può permettersi di essere al secondo o al terzo posto per i suoi alleati. Se ciò accadesse, il mondo comincerebbe ad andare avanti senza l’Europa. E questo è un mondo che non sarà comodo o vantaggioso per gli europei. L’Europa deve competere per il primo posto nelle priorità, nelle alleanze e nello sviluppo tecnologico”

Il forum di Davos , sul tema “Collaborazione per l’era intelligente”, riunisce circa 3.000 rappresentanti da oltre 130 paesi, tra cui 60 capi di stato e di governo.

I dibattiti del 21 gennaio riguardano la strategia di difesa europea, il futuro della NATO e l’approccio ” Pace attraverso la forza ” dell’Ucraina , che prevede l’uso della leva militare e politica per spingere la Russia verso una pace giusta.

Tra i relatori di alto profilo figurano il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il presidente lettone Edgars Rinkevics. Gli argomenti spaziano dall’incertezza geoeconomica al ruolo dell’intelligenza artificiale nel dare forma alla collaborazione globale.

La presenza di Zelensky al forum segue la sua partecipazione nel gennaio 2024, che ha coinciso con il quarto incontro sulla formula di pace dell’Ucraina, precursore del vertice mondiale di pace in Svizzera.