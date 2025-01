Peste Suina Africana: Eradicazione della malattia a Roma e revoca delle zone soggette a restrizione

AgenPress. La Struttura del Commissario straordinario alla PSA e la Direzione generale della salute animale del Ministero della Salute, insieme al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, annunciano con soddisfazione l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) a Roma.

Nella giornata di oggi la sessione della Salute e benessere animale del Comitato permanente (PAFF COMMITEE), che si riunisce mensilmente a Bruxelles, ha votato favorevolmente la revoca delle zone soggette a restrizione istituite a maggio del 2022 in provincia di Roma e riportate nel regolamento 594/2023.

“Grazie all’azione coordinata delle istituzioni, la collaborazione del mondo venatorio, l’impegno delle aree protette e di molti altri attori coinvolti, è stata arginata la diffusione della malattia che aveva colpito alcune aree della capitale – ha dichiarato il Ministro della Salute Orazio Schillaci – La Regione Lazio ha svolto un ruolo importante in questa battaglia, garantendo, con il supporto degli esperti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e del Centro di referenza nazionale per le pesti suine, il monitoraggio continuo della malattia e l’attuazione delle disposizioni sanitarie”.

Il Ministero della Salute ringrazia tutte le istituzioni, la Città Metropolitana di Roma, la Cabina di regia presso la Prefettura, gli Assessorati della Regione Lazio, nonché i professionisti del settore veterinario e la popolazione per l’impegno profuso nella gestione dell’emergenza a garanzia della sicurezza sanitaria del territorio.

“Esprimo soddisfazione per l’eradicazione della PSA nella zona rossa istituita a Roma, il comune agricolo più grande d’Europa, e nella parte Nord della Provincia. Un risultato significativo per il nostro sistema produttivo e per le imprese che hanno affrontato un periodo difficile a causa delle restrizioni.

Desidero ringraziare il commissario straordinario alla Peste Suina Africana, Giovanni Filippini, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci e il Sottosegretario Marcello Gemmato, l’Assessore regionale all’Agricoltura, alla Caccia e al Bilancio, Giancarlo Righini, e tutti coloro che hanno contribuito in questi anni a contenere la presenza dei cinghiali sul territorio regionale e debellare la PSA.

Questo traguardo dimostra l’efficacia della strategia adottata dal Governo Meloni e dalla struttura commissariale e conferma come la collaborazione tra Istituzioni, enti nazionali e regionali sia fondamentale per contenere la malattia”, ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Il Ministero della Salute continua a mantenere alta l’attenzione e a vigilare per prevenire ogni possibile reintroduzione del virus, nonché a coordinare gli sforzi necessari per garantire il controllo della malattia e mitigare il rischio di diffusione in territori indenni.