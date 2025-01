Green-gate, Vannacci (Lega), presentata interrogazione, cittadini chiedono chiarezza

AgenPress. “Apprendiamo dal De Telegraaf che la Commissione Europea avrebbe finanziato segretamente gruppi ambientalisti utilizzando dei contratti riservati, con l’obiettivo di promuovere il Green Deal e influenzare il dibattito sulle politiche agricole. Questi presunti finanziamenti ammonterebbero a circa un milione di euro provenienti da fondi pubblici, che le organizzazioni avrebbero utilizzato per fare pressioni su governi nazionali ed Eurodeputati al fine di sostenere le riforme promosse dall’ex commissario Timmermans. Se tutto questo venisse confermato, ci troveremmo di fronte a un fatto tanto inquietante quanto grave, che spiegherebbe il perché di tanto interesse rispetto a certe politiche green.” dichiara in una nota l’Eurodeputato della Lega Roberto Vannacci.

“Per fare luce su questa vicenda – prosegue Vannacci – ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea chiedendo di confermare o smentire l’esistenza di contratti destinati a gruppi ambientalisti, e quali misure intenda adottare per garantire la massima trasparenza nell’assegnazione dei fondi pubblici per prevenire conflitti di interesse nei processi decisionali dell’Ue. Ho domandato, soprattutto, se questi finanziamenti siano stati effettivamente erogati, l’elenco dettagliato degli importi, dei beneficiari e degli obiettivi assegnati. Come cittadini europei meritiamo trasparenza, specialmente sull’utilizzo dei soldi delle nostre tasse” – conclude Vannacci.