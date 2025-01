Bagnai (Lega) “Bene nascita terzo polo bancario tra Medio Banca e Monte dei Paschi”

AgenPress. “Un mio parere sulla fusione tra Medio Banca e Monte dei Paschi? Sono anni che si parla della creazione di un terzo polo bancario, e l’operazione tra Monte dei Paschi e Medio Banca va letta in quel contesto. Tra i due istituti ci sono delle complementarietà, rispetteremo le volontà del mercato: sinceramente non vedo perché non debbano fondersi”.

Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Cusano Alberto Bagnai (Lega) intervenuto durante la trasmissione ‘5 Notizie’ condotta da Gianluca Fabi.

E in merito alle dichiarazioni in cui ha espresso la volontà di far uscire l’Italia dall’OMS ha proseguito “Molti si chiedono se non sia meglio cercare di migliorare le cose all’interno dell’OMS piuttosto che uscirne, ma i fatti ci dicono che migliorare l’organizzazione è difficile.

All’inizio del Covid l’OMS ha dimostrato di essere molto sensibile all’influenza di paesi esteri come la Cina, tanto da nascondere l’avvento della pandemia fino a che questa non è scoppiata. Migliorare le cose suona bene, ma quando l’OMS è stata messa davanti ai propri errori-sottolinea Bagnai- invece di assumersene le responsabilità ha dato la colpa all’Italia. Questo è un problema generale di tutte le governance internazionali-continua-, sono problemi strutturali. Parliamo di associazioni fatte da persone lautamente pagate e prive di responsabilità che ogni giorno ci dicono cosa fare: sono fuori da ogni controllo democratico e in più ci hanno attaccato. Perlomeno smettiamo di finanziarli”.

Bagnai conclude l’intervento commentando la tesi per cui la Lega avrebbe assunto una politica filo-trumpiana sul tema “Noi parliamo di questi temi da anni, non vedo come sia possibile. La Lega ha sempre avuto la capacità di capire i macrotrend, nel 2011 era l’austerity oggi si parla di come liberarsi dal giogo delle governance. Questa riflessione avrebbe dovuto farla la sinistra, riconoscendo che la globalizzazione ha fallito e tornando sui suoi passi. All’inizio erano no global invece ora sono no border: questa è la storia della sinistra che cambia per non agonizzare” ha concluso l’on. Bagnai.