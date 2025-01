Il Fratello di Elon Musk, il referente Stroppa e la moglie di Bocelli incontrano il ministro Giuli

AgenPress – Con in testa un cappello da cowboy Kimbal Musk ha fatto il suo ingresso nella sede del governo assieme ad Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk per un incontro con il ministro della Cultura Alessandro Giulio. Con loro Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, “Lo abbiamo accompagnato in un giro in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto”, ha spiegato.

Uomo d’affari e attivista, Kimbal Musk siede nel board di Tesla e sui social si definisce chef, ristoratore, filantropo e imprenditore del settore alimentare. “Per oltre due decenni – si legge sul suo profilo sul sito di Tesla – ha co-fondato e investito in aziende nei settori della tecnologia, dell’ospitalità, dell’intrattenimento e dell’agricoltura. La sua missione personale è dare potere agli innovatori e ampliare le tecnologie sostenibili che aiutano a contribuire a un futuro più felice e più sano”.

“Solo cose belle”, ha detto il ministro ai giornalisti. “E’ troppo presto per anticipare, però si parla di cose belle. Che riguardano l’Italia? Anche, di più non posso dire sennò si va troppo avanti. In quali settori? Se ci sono io in genere si parla di cultura, tutti i rami della cultura”.

Kimbal Musk, è nato a Pretoria in Sudafrica nel 1973, dopo aver frequentato la Queen’s University in Canada, si è stabilito negli Usa insieme a Elon e lì ha fondato con lui la piattaforma software Zip2, venduta poi a Compaq nel 1999 per circa 307 milioni di dollari. Diplomato al French Culinary Institute di New York, Kimbal si è poi dedicato alla ristorazione e alla sostenibilità alimentare fondando la catena di ristoranti The Kitchen, che promuove l’utilizzo di ingredienti freschi e provenienti da coltivazioni locali, poi Next Door Eatery, una catena di ristoranti più accessibili economicamente con un focus sulla comunità. Sul fronte della filantropia ha co-fondato Big Green, un’organizzazione no-profit che installa orti scolastici ed è anche coinvolto in Square Roots, un programma che promuove l’agricoltura urbana attraverso sistemi di coltivazione indoor.