AgenPress – Mosca ritiene che il divieto di ingresso dell’Ucraina nella NATO sia una condizione fondamentale per la risoluzione della guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha riferito il 24 gennaio l’agenzia di stampa filo-Cremlino Interfax, citando il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko.

“E non solo cercheremo garanzie internazionali ferree che impediscano in qualsiasi forma l’adesione dell’Ucraina alla NATO , ma insisteremo anche affinché questa diventi una politica dell’alleanza stessa”, ha detto Grushko in onda sul canale televisivo Rossiya-24.

Ma Putin non si accontenta, vuole sbarazzarsi di Zelensky, per poter negoziare con un presidente legittimo e non con lui che, ai suoi occhi, non lo è perché il suo mandato è scaduto il 21 maggio.

Inoltre il presidente russo vorrebbe raggiungere un’intesa su una nuova architettura della sicurezza “indivisibile ed eguale” in Europa, il che passa anche dallo smantellamento delle forze ucraine e dall’assenza di truppe straniere sul suo territorio.

Infine, il riconoscimento di quelle che chiama “nuove realtà territoriali”: oltre alla penisola di Crimea, le quattro regioni annesse nel 2022, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, compresa la parte che non controlla oltre l’attuale linea di contatto, la riva del Dnipro.

Qualsiasi schieramento di truppe della Nato in Ucraina, anche come peacekeeper, è “assolutamente inaccettabile” per la Russia e rischierebbe di provocare una escalation del conflitto a un livello “fuori controllo”, come ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.

L’unico margine di trattativa sarebbe uno scambio tra il territorio che occupa a Kharkiv con la parte di Kursk sotto controllo ucraino, benché conti di riconquistarla prima di eventuali trattative.

La dichiarazione giunge in un momento in cui si prevedono colloqui di pace nel 2025, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è impegnato a portare Russia e Ucraina al tavolo dei negoziati e a porre fine alla guerra su vasta scala in corso da quasi tre anni.

“Per noi, questo è uno degli elementi chiave di un possibile accordo sul conflitto in Ucraina, legato all’eliminazione delle cause profonde di questo conflitto”, ha affermato Grushko in merito alla fine delle prospettive dell’Ucraina nella NATO.

Il vice ministro russo si è scagliato contro la risoluzione del vertice NATO di Bucarest del 2008, secondo cui Ucraina e Georgia sarebbero diventate membri dell’alleanza. Grushko ha definito la dichiarazione “catastrofica per la sicurezza europea” e ha affermato che il mancato ritiro avrebbe creato una “ambiguità inaccettabile” per la Russia.

Nonostante l’impegno degli alleati, Kiev e Tbilisi non sono riuscite a ottenere il Membership Action Plan durante il summit.

L’Ucraina ha presentato ufficialmente la sua domanda alla NATO nel settembre 2022, in seguito all’invasione su vasta scala. Sebbene abbiano promesso che il percorso dell’Ucraina verso l’adesione è ” irreversibile ” al summit alleato di Washington nel 2024, i membri della NATO devono ancora estendere un invito formale.

I funzionari russi hanno già citato la possibile adesione dell’Ucraina alla NATO come una delle giustificazioni per lanciare un’invasione su vasta scala.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che diversi paesi della NATO, ovvero Stati Uniti, Germania, Ungheria e Slovacchia, continuano a opporsi all’adesione dell’Ucraina, ma ha espresso la convinzione che Trump potrebbe convincere tutti i membri se decidesse di sostenere l’ingresso di Kiev.

Ci sono poche prove che la nuova amministrazione Trump sarebbe più aperta ad accettare l’Ucraina nella NATO rispetto all’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Trump ha persino attaccato Biden per il presunto sostegno alle aspirazioni di Kiev, sostenendo che ciò ha provocato l’invasione su vasta scala della Russia.