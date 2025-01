Giorgia Meloni in Arabia Saudita visita l’equipaggio della Nave Scuola Amerigo Vespucci

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il 25 e 26 gennaio è in visita in Arabia Saudita.

Al suo arrivo a Gedda, il Presidente è salito a bordo, per un saluto all’equipaggio, dell’Amerigo Vespucci, la storica Nave Scuola della Marina Militare italiana partita da Genova il 1 luglio 2023 per un tour mondiale che tocca 35 porti in 5 continenti.

“Grazie per questo spettacolo meraviglioso che mi state regalando. Sono appena arrivata ma già ora è sicuramente una delle emozioni più belle, più straordinarie, che abbia provato in questo incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo spettacolo visivo certo, ma anche e soprattutto per i tanti significati che quello che vedo in qualche modo racchiude e rappresenta.

Nave Vespucci non è mai stata solo una nave scuola, la Signora dei mari, orgoglio delle nostre forze armate, l’eccellenza nell’addestramento degli allevi ufficiali di Marina. Nave Vespucci è sempre stata molto di più. È simbolo di storia, è simbolo di sapienza, è simbolo di tradizione, è simbolo di innovazione ed è una straordinaria ambasciatrice d’Italia, come questo tour mondiale ha dimostrato molto bene ancora una volta“.