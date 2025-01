Libere le 4 soldatesse israeliane

AgenPress. Sono state liberate le quattro soldatesse israeliane rapite dall’organizzazione islamica terroristica Hamas. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag sono tornate nel loro Paese dopo 477 giorni di prigionia a Gaza.

Le quattro ragazze sono state condotte a Gaza City in mezzo a una folla di palestinesi e circondate da dozzine di uomini armati di Hamas. Hanno salutato e sorriso prima di essere rilasciate e fatte salire sui veicoli del Croce Rossa.

Hamas ha annunciato che oggi verranno rilasciati da Israele 200 prigionieri nell’ambito dello scambio. Tra loro vi sono membri della Jihad islamica, di Hamas e del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, alcuni dei quali stanno scontando l’ergastolo.

70 dei 200 detenuti palestinesi liberati – dichiara Hamas – saranno portati fuori da Gaza e dalla Cisgiordania.

Israele si augura che i palestinesi condannati per l’omicidio di israeliani verranno esiliati in via definitiva e non gli sarà consentito di tornare in Cisgiordania o a Gaza.