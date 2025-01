Casa Bianca. La Colombia ha accettato le condizioni di deportazione dopo che Trump aveva minacciato tariffe e sanzioni

AgenPress – La Casa Bianca ha dichiarato che la Colombia ha accettato tutte le condizioni del presidente Donald Trump, dopo che quest’ultimo ha minacciato di imporre ampie misure di ritorsione nei suoi confronti, tra cui tariffe e sanzioni sui visti, dopo aver negato l’ingresso a due voli di deportazione militari statunitensi.

“Il governo della Colombia ha accettato tutte le condizioni del presidente Trump, tra cui l’accettazione illimitata di tutti gli immigrati clandestini provenienti dalla Colombia rimpatriati dagli Stati Uniti, anche a bordo di aerei militari statunitensi, senza limitazioni o ritardi”, ha affermato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, spiegando che le misure proposte da Trump in materia di tariffe e sanzioni “saranno tenute in riserva e non firmate, a meno che la Colombia non rispetti questo accordo”.

Altre misure annunciate domenica mattina, tra cui le sanzioni sui visti e le “ispezioni rafforzate” da parte della US Customs and Border Protection, “resteranno in vigore fino a quando il primo aereo carico di deportati colombiani non sarà rimpatriato con successo”.

Il ministro degli Esteri colombiano Luis Gilberto Murillo ha affermato in un discorso pronunciato in spagnolo che il Paese “continuerà ad accogliere i colombiani deportati, garantendo loro condizioni dignitose come cittadini soggetti a diritti”.

“Il governo, sotto la guida di Gustavo Petro, ha a disposizione l’aereo presidenziale per ricevere i colombiani che sarebbero stati deportati oggi”, ha continuato nel breve live streaming. “La Colombia ribadisce che i canali diplomatici per l’interlocuzione saranno aperti per mantenere i diritti, l’interesse nazionale e la dignità dei nostri cittadini”.

Anche il Ministero degli Esteri colombiano ha affermato in una nota scritta in spagnolo che “il cancelliere Luis Gilberto Murillo e l’ambasciatore Daniel Garcia-Pena si recheranno nelle prossime ore a Washington, DC, per mantenere relazioni di alto livello che diano seguito ad accordi, come il lavoro congiunto e lo scambio di note diplomatiche inviate oggi tra i due governi”.

La vicenda è iniziata domenica mattina, quando la Colombia ha negato l’ingresso ai voli di espulsione provenienti dagli Stati Uniti, spingendo Trump a minacciare, tra le altre misure, tariffe di ritorsione.

“Queste misure sono solo l’inizio. Non permetteremo al governo colombiano di violare i suoi obblighi legali per quanto riguarda l’accettazione e il rimpatrio dei criminali che hanno costretto a entrare negli Stati Uniti!” ha scritto Trump su Truth Social domenica mattina.

I voli, effettuati a bordo di aerei militari C-17 statunitensi, sono partiti dalla California con a bordo circa 80 migranti colombiani, ha affermato un funzionario della difesa.

In risposta, Trump ha annunciato su Truth Social ampie misure di ritorsione, tra cui tariffe sulle importazioni colombiane, sanzioni sui visti per funzionari governativi e alleati, controlli doganali più rigorosi e sanzioni finanziarie, mentre gli Stati Uniti accusano la Colombia di violare i propri obblighi di accettare cittadini deportati.

Trump ha giustificato le misure scrivendo che “il rifiuto di Petro di autorizzare questi voli ha messo a repentaglio la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica degli Stati Uniti”.

Ha aggiunto che i dazi sulle importazioni colombiane partiranno dal 25% su tutti i beni e saliranno al 50% nel giro di una settimana.

Le misure di ritorsione includono anche “un divieto di viaggio e la revoca immediata del visto per i funzionari del governo colombiano e per tutti gli alleati e sostenitori”, ha scritto Trump, nonché “sanzioni sul visto per tutti i membri del partito, familiari e sostenitori del governo colombiano”.

Petro ha risposto dicendo che le azioni di Trump “non mi spaventano”, aggiungendo che la Colombia “non è la colonia di nessuno”. Ha ordinato al ministro del commercio estero della Colombia di aumentare le tariffe sulle importazioni dagli Stati Uniti del 25% e di indirizzare le esportazioni verso “tutto il mondo tranne gli Stati Uniti”.

Ha aggiunto che i beni statunitensi, i cui prezzi sarebbero aumentati nell’economia nazionale, devono essere sostituiti da beni prodotti a livello nazionale, obiettivo che il governo presumibilmente contribuirebbe a raggiungere.

Secondo l’ Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti , il valore totale stimato degli scambi di beni e servizi tra Stati Uniti e Colombia nel 2022 è stato di 53,5 miliardi di dollari, con il valore delle esportazioni leggermente superiore al valore delle importazioni.

Secondo il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio , le principali importazioni statunitensi dalla Colombia negli ultimi anni sono state oli e minerali, calce e cemento, che hanno rappresentato oltre il 40% delle importazioni, e prodotti agricoli, che hanno rappresentato oltre il 26% delle importazioni.