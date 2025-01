Giornata della Memoria. Gasparri: “Non si onorano le vittime di ieri se non si sta accanto agli ebrei di oggi”

AgenPress . Il modo migliore per onorare il Giorno della memoria è ricordare in primo luogo l’orrore del passato. L’orrore della Shoah. La follia criminale che travolse il 900.

Ma poi bisogna pensare all’oggi. Alle aggressioni contro gli ebrei in tutte le parti del mondo, al tentativo di distruggere Israele. Oggi il tentativo di rinnovare l’olocausto si chiama Hezbollah, si chiama Hamas, si chiama Houthi, si chiama Iran, centrale dell’orrore fondamentalista.

Non si onorano le vittime di ieri se non si sta accanto agli ebrei di oggi e se non si sta dalla parte dello Stato di Israele. Troppe ambiguità e troppe ipocrisie. Troppe bandiere di Israele bruciate anche nelle strade italiane. Troppi esaltatori dell’orrore che il 7 ottobre colpì ragazze e ragazzi di Israele.

Condanniamo per l’eternità la Shoah, ma siamo anche oggi accanto agli ebrei di ogni parte del mondo e allo Stato di Israele, presidio di libertà e di democrazia, minacciato da nuove stragi e da nuovi errori. Altri invece oggi girano la faccia dall’altra parte, o peggio ancora, fiancheggiano gli sterminatori del nostro tempo.