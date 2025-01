Visibilia. Santanché: non mi dimetto e vado avanti. Nessun incontro fissato con Giorgia Meloni

AgenPress – “Non mi dimetto e vado avanti.Le parole di Meloni non vanno interpretate vanno ascoltate. Sono in un partito garantista, non devo commentare le parole della premier”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della cerimonia di apertura del Villaggio Italia di Gedda.

Santanché ha detto di non aver fissato alcun incontro con Giorgia Meloni. Sulle dimissioni ha ribadito: “Ma che lingua parlo? Io ci metto sempre la faccia”.