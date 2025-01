Rimpatrio Migranti. Rifondazione: “Presidente Meloni, ma non è il caso che dopo la terza bocciatura cambi facoltà?”

AgenPress. La scarsa preparazione di questo governo in materia di immigrazione continua a far fare figure poco convenienti al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai suoi collaboratori di governo.

Da quando è stata aperta la colonia per delocalizzare richiedenti asilo in Albania, tutti i provvedimenti di trattenimento sono stati respinti dalle diverse corti che si sono pronunciate in materia.

In questo caso delle 49 persone fermate in mezzo al Mediterraneo e condotte nel CPR albanese, immediatamente si è scoperto che 6 erano minorenni e quindi non passibili di detenzione o rimpatrio. Per i restanti 43 è intervenuta la Corte d’Appello e domani a mezzogiorno saranno riportati, liberi, in Italia.

Presidente ma non è il caso che dopo la terza bocciatura cambi facoltà? Ad esempio siamo certi che i 970 milioni di euro – questo il costo previsto per 5 anni in tale progetto potrebbero, se impiegati nella realizzazione di scuole, ospedali, servizi, farle conquistare un consenso reale e non farla sembrare una versione mignon di Trump.

Dia retta a noi, l’immigrazione è tema complesso e con questi strumenti otterrà solo solenni bocciature, non da giudici comunisti ma da regole che ci si è dati in quella UE in cui è convinta di avere autorevolezza.

Se ne sono accorti in Germania che certi provvedimenti creano anche crisi politiche significative. Oltre le sofferenze gratuite che simili detenzioni arrecano, il suo governo sceglie di perseverare nell’errore, aumentando le spese per questa missione fallimentare e non suffragata da alcuna ragione se non la propaganda xenofoba con cui si continua a celare l’evidenza di un paese a crescita zero in cui, invece da proporre soluzioni per uscire dalla stagnazione si gettano miliardi in armamenti e in politiche repressive.

E’ quanto dichiarano, in una nota, Maurizio Acerbo, Segretario nazionale e Stefano Galieni, Responsabile nazionale immigrazione – Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.