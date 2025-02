Consiglio dei Ministri. Ecco i provvedimenti adotatti

AgenPress. Il Consiglio dei ministri si è riunito venerdì 7 febbraio 2025 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI

1. Approvazione del 1° programma degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 2, lettera a), numero 1), e 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 (decreto ministeriale).

2. Approvazione del 1° programma di interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche nell’area dei Campi Flegrei, ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 2, lettera a), numero 1), e 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 (decreto ministeriale).

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l’approvazione dei decreti ministeriali relativi a due programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici e di infrastrutture pubbliche dell’area dei Campi Flegrei.

I programmi sono stati predisposti dal Commissario straordinario, Fulvio Maria Soccodato, d’intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel “Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate”, dando priorità all’attuazione di quelli concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità. Per ciascun intervento, si indica il codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario, con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali.

CONTRATTI COLLETTIVI

Il Consiglio dei ministri ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, all’espressione del parere favorevole del Governo in merito:

all’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla sequenza contrattuale sui collaboratori ed esperti linguistici del comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2019 – 2021, di cui all’articolo 178, comma 1, lettera d), del CCNL del 18 gennaio 2024;

all’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex articolo 22 della legge n. 240 del 2010, del comparto Istruzione e ricerca, relativo al triennio 2019 – 2021, di cui all’articolo 178, comma 1, lettera g) del CCNL del 18 gennaio 2024.

STATI DI EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l’ulteriore stanziamento di euro 36.550.000 per la realizzazione degli interventi relativi allo stato d’emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nei giorni 29 e 30 giugno 2024.

GIORNATE CELEBRATIVE

Il Consiglio dei ministri è stato sentito in merito alla direttiva del Presidente, Giorgia Meloni, relativa alla istituzione della “Giornata nazionale dedicata alla prevenzione dei problemi andrologici”, su proposta del Ministro della salute, Orazio Schillaci.

La giornata, stabilita nell’11 novembre di ogni anno, è istituita al fine di sensibilizzare alla prevenzione concernente le patologie andrologiche dell’uomo. Al fine di accrescere l’attenzione sul tema specifico, la direttiva prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, di promuovere l’attenzione e l’informazione sul tema della prevenzione, della diagnosi precoce e del trattamento delle patologie andrologiche, nell’ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO PER IL 2025

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura Alessandro Giuli, ha deliberato l’assegnazione del titolo di Capitale italiana del libro, per l’anno 2025, alla città di Subiaco (RM), ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 febbraio 2020, n. 15.

Al termine di approfondita discussione, la Giuria, istituita con decreto ministeriale n. 305 del 30 settembre 2024, ha individuato, a maggioranza, la città di Subiaco (RM) quale Capitale italiana del libro 2025, con la motivazione che “Il progetto presentato offre un ventaglio accurato di proposte volte alla valorizzazione e alla diffusione del progetto libro, partendo dal rilancio e dal restauro del patrimonio bibliotecario custodito nel suo territorio, fino ad arrivare all’utilizzo delle nuove risorse tecnologiche che permetteranno alle nuove generazioni di approcciarsi a un mondo culturale che può offrire loro molti stimoli […] Completano la candidatura le iniziative di valorizzazione dei beni artistici e architettonici del territorio, sia attraverso viste guidate nei musei, sia attraverso l’offerta di spettacoli teatrali e interazioni tra biblioteche, anche con il coinvolgimento delle scuole locali”.

DELEGHE DI GOVERNO

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato l’approvazione dell’integrazione della delega di funzioni conferita, con proprio decreto, dal Ministro delle imprese e del made in Italy al Vice Ministro, dott. Valentino Valentini. In particolare, l’integrazione prevede che, nell’ambito della delega in materia di attrazione degli investimenti esteri, il Vice Ministro realizzi gli indirizzi e sviluppi progetti strategici su mandato del Presidente del Consiglio, assicurando le necessarie attività di interlocuzione istituzionale nazionale e internazionale.

NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il collocamento nella posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del dottor Marco Guardabassi, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero, ai fini del conferimento allo stesso dell’incarico di Coordinatore dell’Ufficio I – Affari generali e gestione amministrativa nell’ambito del Dipartimento per le politiche del mare;

su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, il conferimento del grado di generale di squadra al generale di divisione del ruolo normale delle Armi dell’Aeronautica militare in servizio permanente Riccardo Rinaldi;

su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento mercato e tutela al dottor Amedeo Teti e dell’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche per le imprese al dottor Marco Calabrò.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato venticinque leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Puglia n. 41 del 10/12/2024, recante “Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di professioni e coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; nonché l’articolo 81, terzo comma, della Cost. relativamente alla copertura finanziaria.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: