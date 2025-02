Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “La Chiesa sia motivo di speranza in un mondo confuso”

AgenPress. Viviamo a tutti i livelli un momento di confusione in ogni campo, morale, politico, culturale e sociale. Tutto ciò è causato da una mentalità relativista e dalla logica del “che male c’è, lo fanno tutti “.

Poco alla volta il confine tra lecito ed illecito è venuto meno erodendo valori certi.

Tutto questo risulta ancor più grave se a non avere punti di riferimento sono i cristiani.

Stiamo vivendo con entusiasmo il Giubileo della Speranza: i credenti siano segno reale di Speranza nella loro vita, scelte ed esempio.

Passare le Porte Sante significa adesione ai valori cristiani che non sono una dottrina ma uno stile di vita. Il passaggio giubilare per tutti non sia momento di mero turismo religioso ma impegno pasquale alla conversione. Vale per tutti noi.

In questa ottica va letto il Giubileo per persone omosessuali del 6 Settembre 2025. Non una parata dell’orgoglio, ma presa di atto ed impegno a rinnegare il peccato. La Chiesa e i pastori con delicatezza e misericordia, senza giudicare nessuno, illustrino al gregge tale iniziativa affinché ne venga compreso il retto scopo, appunto l’invito al cambio di vita o quantomeno a non perseverare. È compito di ogni credente e di più dei pastori, ammonire, ammaestrare e correggere i fratelli”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.