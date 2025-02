Giorno del Ricordo, Il MUR lancia un bando per Università e Istituzioni

Bernini: “Un dovere non dimenticare la tragedia delle foibe e esodo giuliano-dalmata”

AgenPress. Una installazione che sappia interpretare, in chiave artistica, i temi legati alla memoria delle foibe, del confine orientale e dell’esodo giuliano-dalmata. È rivolto a tutti i giovani talenti delle Università e delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) il concorso nazionale del Ministero dell’Università e della Ricerca promosso in occasione del ‘Giorno del Ricordo’.

“Il dramma delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata è una ferita profonda, una pagina di storia a lungo ignorata nel tentativo di cancellarne il ricordo – dice il Ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini -. Ma la memoria è più forte. Ricordare non è solo un dovere, è un atto di rispetto e giustizia per le vittime, per le loro famiglie e per tutti coloro che hanno portato e portano ancora i segni di quella sofferenza. L’Italia non dimentica”.

Il bando di concorso richiede la realizzazione di un’opera da installare, per il prossimo anno, a Trieste, città di grande valore simbolico nella storia dell’esodo giuliano-dalmata.

Il concorso vuole promuovere la conoscenza storica della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, in particolare tra le studentesse e gli studenti.

Le candidature potranno essere presentate dal 25 febbraio al 10 aprile 2025 esclusivamente tramite la piattaforma informatica dedicata.

Le opere realizzate saranno valutate tenendo conto dell’attinenza al tema, dell’originalità, della qualità artistica, dell’impatto socio-culturale e della fattibilità tecnica. A valutare sarà un Comitato tecnico-scientifico nominato dal MUR. Il progetto vincitore riceverà un finanziamento fino a un massimo di 200mila euro, destinato a coprire i costi di realizzazione e installazione dell’opera.

IL LINK AL BANDO:

https://www.mur.gov.it/it/comunicazione/eventi/giorno-del-ricordo-2025