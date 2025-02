Russia. “Siate crudeli, non abbiate pietà di loro”. Prigionieri di guerra ucraini sottoposti a brutalità e torture

AgenPress – Le autorità carcerarie russe hanno approvato l’uso di brutalità e torture contro i prigionieri di guerra ucraini poche settimane dopo che il Cremlino ha lanciato l’invasione dell’Ucraina. Lo ha riferito lunedì il Wall Street Journal.

Mosca ha pianificato e portato a termine “quello che gli investigatori delle Nazioni Unite hanno descritto come tortura diffusa e sistematica”, ha riportato il WSJ, citando tre ex funzionari carcerari che sono entrati nel programma di protezione dei testimoni dopo aver rilasciato testimonianza agli investigatori della Corte penale internazionale (CPI).

Nel marzo 2022, Igor Potapenko, ex capo del Servizio penitenziario federale (FSIN) di San Pietroburgo e della regione di Leningrado, “ha consegnato un messaggio diretto a un’unità d’élite di guardie” incaricata di gestire i prigionieri di guerra.

“Siate crudeli, non abbiate pietà di loro”, avrebbe detto Potapenko alle guardie.

Secondo il WSJ, Potapenko ha affermato che le normali regole non si applicherebbero ai prigionieri di guerra ucraini e che le guardie non sarebbero tenute a indossare le bodycam, obbligatorie nel sistema carcerario russo.

Secondo quanto riportato dal WSJ, ordini simili sono stati emessi in altre regioni del Paese.

La Russia aveva iniziato a preparare il suo sistema penitenziario per l’arrivo dei prigionieri di guerra, ha affermato il WSJ, citando documenti e un ex funzionario carcerario rimasto anonimo.

Le ex guardie hanno anche descritto un livello di violenza “sbalorditivo” contro i prigionieri di guerra ucraini. Un ex dipendente del sistema penitenziario che ha lavorato con un team di medici nella regione di Voronezh, nella Russia sud-occidentale, ha detto al WSJ che le guardie carcerarie picchiavano gli ucraini fino a quando i loro manganelli non si rompevano.

Secondo quanto riferito, le guardie carcerarie hanno utilizzato gli elettroshock sui prigionieri di guerra “così spesso, soprattutto nelle docce, che gli ufficiali si lamentavano perché rimanevano senza batteria”, hanno detto ex guardie al WSJ.

Vladimir Osechkin, capo dell’organizzazione per i diritti dei prigionieri Gulagu.net, ha dichiarato al WSJ che il trattamento brutale dei prigionieri di guerra ucraini era studiato per renderli più disposti a sottomettersi agli interrogatori russi e privarli di “ogni volontà o capacità di combattere di nuovo se mai venissero scambiati”.

Né il commissario russo per i diritti umani né la commissione presidenziale per i diritti umani hanno risposto alle richieste di commento del WSJ.

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha affermato in precedenza che le generalizzazioni sul sistema carcerario russo sono infondate.

La CPI ha accusato Mosca di aver preso di mira i civili in Ucraina e di aver trasportato illegalmente bambini ucraini in Russia durante la sua invasione su vasta scala; sono in corso altre indagini.

Il tribunale dell’Aia ha emesso almeno sei mandati di arresto nei confronti di funzionari russi, tra cui il presidente Vladimir Putin.