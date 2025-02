Israele. Katz: se gli ostaggi non saranno liberati scoppierà una nuova guerra. Trump al re di Giordania: Hamas comprenda “la gravità della situazione”

AgenPress – Il ministro della Difesa Israel Katz minaccia Hamas: se il gruppo terroristico non rilascerà gli ostaggi israeliani entro sabato, “si apriranno le porte dell’inferno, proprio come ha promesso il presidente degli Stati Uniti”.

“Se Hamas blocca il rilascio degli ostaggi, allora non ci sarà alcun accordo e ci sarà una guerra”, ha affermato durante una visita al centro di comando della Direzione delle operazioni dell’IDF.

Katz promette che la ripresa dei combattimenti a Gaza “sarà diversa nella sua intensità rispetto a prima del cessate il fuoco e non finirà senza la sconfitta di Hamas e il rilascio di tutti gli ostaggi, e consentirà anche la realizzazione della visione del presidente degli Stati Uniti Trump per Gaza”.

Donald Trump ha chiesto al re di Giordania Abdullah di contribuire a garantire che Hamas comprenda “la gravità della situazione” se il gruppo terroristico non rilascerà gli ostaggi entro sabato, afferma la Casa Bianca.

“Il Presidente ha ribadito che Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi, compresi tutti gli americani, entro sabato, e ha chiesto l’assistenza del Re per garantire che Hamas, così come i leader della regione, comprendano la gravità della situazione”, si legge in un comunicato statunitense dell’incontro di ieri.

“I due leader hanno anche discusso dell’obiettivo del Presidente di garantire che Gaza venga ricostruita in modo splendido dopo la fine del conflitto e di fornire alla popolazione di Gaza opzioni che consentano loro di vivere in sicurezza e dignità, e liberi dalla tirannia di Hamas”.