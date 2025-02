È in corso il rilascio di tre israeliani, come contropartita Israele rilascerà 369 prigionieri palestinesi

AgenPress. È in corso il rilascio di tre israeliani, tutti con doppia cittadinanza, detenuti nella Striscia di Gaza da 16 mesi. Come contropartita Israele rilascerà 369 prigionieri palestinesi.

Hamas e Israele stanno oggi procedendo al sesto scambio di ostaggi nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, che questa settimana ha rischiato di fallire.

I tre ostaggi sono il russo-israeliano Sasha Trufanov, 29 anni, l’americano-israeliano Shagi Dekel-Hen, 36 anni, e l’argentino-israeliano Yair Horn, 46 anni.

I tre uomini sono stati rapiti nel kibbutz Nir Oz durante l’attacco lanciato da Hamas il 7 ottobre 2023 nel sud di Israele dalla Striscia di Gaza.

Come in ogni liberazione di ostaggi, decine di combattenti di Hamas, con il volto coperto, si sono schierati attorno ad una piattaforma, questa volta a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza.

Sul posto è stato affisso un grande manifesto con l’emblema delle Brigate Ezzedine Al-Qassam, il braccio armato di Hamas, e diversi slogan politici in arabo, inglese ed ebraico, come “Nessun trasferimento”, in riferimento al rifiuto dei palestinesi del piano americano di trasferirli fuori da Gaza.