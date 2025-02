Israele. Netanyahu ospita Rubio. “Scateneremo l’inferno se gli ostaggi non torneranno a casa”

La scorsa settimana, Trump aveva affermato che se Hamas non avesse liberato tutti gli ostaggi entro mezzogiorno di sabato, il cessate il fuoco avrebbe dovuto essere abbandonato e “lasciare che scoppiasse l’inferno”.

Sabato Hamas ha rilasciato tre ostaggi maschi ancora vivi, come previsto dall’accordo, dopo aver annunciato lunedì di voler sospendere il rilascio degli ostaggi fino a nuovo avviso.

Sabato sera Netanyahu ha convocato il suo gabinetto di sicurezza per decidere i prossimi passi, ma non ha rilasciato dichiarazioni su cosa farà Israele.

Trump ha detto sabato che spettava a Israele decidere come rispondere alla scadenza mancata da parte di Hamas. Israele, ha scritto sulla sua piattaforma TruthSocial, deve decidere “cosa fare in merito alla SCADENZA DELLE 12:00 DI OGGI, imposta per il rilascio di TUTTI GLI OSTAGGI”. “Gli Stati Uniti sosterranno la decisione che prenderanno!”

Insieme a Rubio, domenica Netanyahu ha promesso che Israele raggiungerà i suoi obiettivi di guerra: rovesciare Hamas, riportare indietro tutti gli ostaggi e assicurarsi che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele in futuro.