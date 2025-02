Zelensky: “Creiamo le forze armate d’Europa”

AgenPress. “Dobbiamo allestire le forze armate d’Europa in modo che il futuro dell’Europa dipenda solo dagli europei e che le decisioni sull’Europa siano prese in Europa”, ha detto Zelensky.

“Siamo chiari, non possiamo escludere che l’America possa rifiutarsi di cooperare con l’Europa su questioni che la minacciano”, ma “l’Ucraina non accetterà mai accordi alle nostre spalle senza il nostro coinvolgimento, e la stessa regola dovrebbe valere per tutta l’Europa” – conclude il presidente dell’Ucraina -.