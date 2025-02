Arabia Saudita. Iniziano i colloqui tra Stati Uniti e Russia. Zelensky: non riconosceremo l’esito, non eravamo a conoscenza

AgenPress – Funzionari statunitensi e russi hanno avviato in Arabia Saudita i colloqui su come porre fine alla guerra di Mosca in Ucraina.

Una delegazione russa guidata dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov incontra una delegazione statunitense guidata dal segretario di Stato Marco Rubio , nel primo contatto ufficiale faccia a faccia tra le due parti dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia.

Una foto ufficiale dell’incontro mostra l’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff, il Segretario di Stato Marco Rubio, il Consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan al-Saud, il Consigliere per la sicurezza nazionale Mosaad bin Mohammad al-Aiban, il Consigliere per la politica estera del Cremlino Yuri Ushakov e il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov seduti a un tavolo nel Palazzo Diriyah di Riyadh.

Sebbene gli USA e la Russia si incontreranno senza l’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky si recherà in Arabia Saudita questa settimana. La NBC ha riferito che l’intenzione è che gli USA ospitino un incontro bilaterale con la Russia, seguito da un incontro bilaterale con l’Ucraina , e che culmini con colloqui insieme.

Né l’Ucraina né l’Europa sono state invitate alla discussione principale, facendo suonare i campanelli d’allarme a Kiev e nelle capitali di tutto il continente, secondo cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin potrebbero raggiungere un accordo senza il coinvolgimento dell’Ucraina e dell’Europa, mettendo a repentaglio la loro sicurezza futura .

Nel corso di un’ampia intervista rilasciata all’emittente tedesca ARD e pubblicata il 17 febbraio, Zelensky ha messo in guardia contro un accordo di pace negoziato in fretta dall’amministrazione Trump, ribadendo che l’Ucraina non accetterà un accordo di pace negoziato senza il coinvolgimento del Paese.

“Tutto ciò su cui Russia e Stati Uniti possono concordare, se vogliono anche solo concordare su qualcosa, riguarda le loro relazioni bilaterali. Di certo non possono negoziare sul nostro popolo e sulle nostre vite. Sulla fine della guerra senza di noi”.

“Qualsiasi accordo raggiunto durante i colloqui bilaterali tra Stati Uniti e Russia a Riad martedì non sarà riconosciuto da Kiev”, ha dichiarato ai giornalisti Zelensky in una conferenza stampa.

Sottolineando che i suoi funzionari “non sapevano nulla” dell’incontro, annunciato da Trump giovedì, Zelensky ha affermato che Kiev considera “insensata qualsiasi negoziazione sull’Ucraina senza l’Ucraina”.

Secondo Bloomberg, la leadership saudita ha affermato di aver invitato anche i rappresentanti ucraini a partecipare ai colloqui, sebbene il presidente ucraino Zelensky e il suo ufficio abbiano negato di aver ricevuto l’invito.

Nonostante le crescenti preoccupazioni che gli Stati Uniti sembrino mettere da parte l’Ucraina nei negoziati con la Russia, Trump ha detto ai giornalisti che Zelensky sarebbe stato “coinvolto” nei colloqui di pace e ha ribadito le sue precedenti affermazioni secondo cui Vladimir Putin “vuole smettere di combattere”.