Onu. 2.000 “prigionieri politici” in Russia. Migliaia di ucraini deportati e sottoposti a torture, stupri e violenze

AgenPress – Il primo anniversario della morte in carcere di Alexei Navalny è un duro promemoria del fatto che Mosca detiene “più di 2.000 prigionieri politici”. Lo ha affermato l’esperto delle Nazioni Unite per i diritti in Russia.

Le loro vite restano gravemente a rischio se non verranno rilasciate immediatamente, ha affermato Mariana Katzarova, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Russia.

“Questi detenuti devono essere liberati prima che un altro prigioniero politico perda la vita sotto la custodia russa, proprio come è successo a Navalny un anno fa”, ha affermato in una dichiarazione.

Navalny, il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, dichiarato “estremista” da Mosca, è morto il 16 febbraio 2024 nella colonia penale n. 3 di Kharp, sopra il Circolo Polare Artico.

Chiunque in Russia menzioni Navalvy o la sua Fondazione anticorruzione senza dichiarare di essere stato dichiarato “estremista” è soggetto a multe o fino a quattro anni di carcere per recidive.

Katzarova ha affermato che la Russia non è riuscita a condurre un’indagine credibile sulla sua morte e che ne è “l’unica responsabile” e che la morte di Navalny ha messo in luce la repressione “sistematica e diffusa” contro i dissidenti pacifici, la “continua erosione” dei diritti umani e dello stato di diritto da parte di Mosca e la sua invasione su vasta scala della vicina Ucraina.

“Il triste anniversario della morte di Alexei Navalny è un duro promemoria per la situazione degli oltre 2.000 prigionieri politici in Russia, molti dei quali affrontano condizioni di vita pericolose”, ha affermato Katzarova.

Ha affermato che otto persone sono morte in prigione nel 2024 e ha identificato almeno 120 persone in “imminente pericolo”, affermando che dovrebbero essere rilasciate immediatamente a causa del loro stato di salute.

Katzarova ha affermato che 12 bambini sono stati incarcerati con l’accusa di “terrorismo” ed “estremismo”.

Da quando è iniziata l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, “migliaia di ucraini sono stati deportati in Russia, sottoposti a sparizioni forzate e hanno subito torture sistematiche, tra cui stupri e violenze sessuali”, si legge nella dichiarazione del relatore speciale.

“La base per significativi negoziati di pace volti a porre fine alla guerra contro l’Ucraina dovrebbe essere, come minimo, il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici in Russia e il ritorno di tutti i detenuti ucraini nelle prigioni russe”, ha affermato Katzarova.

“Invece, le autorità russe hanno minacciato di avviare nuove epurazioni contro i difensori dei diritti umani”.

I relatori speciali delle Nazioni Unite sono esperti indipendenti incaricati dal Consiglio per i diritti umani di riferire le loro conclusioni. Non parlano, quindi, a nome delle Nazioni Unite stesse.