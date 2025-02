Vertice Parigi. Macron: “vogliamo una pace solida e duratura in Ucraina. La Russia cessi la sua aggressione”

AgenPress – Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando la necessità di forti garanzie di sicurezza per Kiev.

“Vogliamo una pace solida e duratura in Ucraina. A tal fine, la Russia deve cessare la sua aggressione e questo deve essere accompagnato da forti e credibili garanzie di sicurezza per gli ucraini”, ha scritto su X.

“Altrimenti, c’è il rischio che questo cessate il fuoco finisca come gli accordi di Minsk”, ha aggiunto, riferendosi a due accordi conclusi nel 2014 e nel 2015 durante un conflitto nell’Ucraina orientale che non sono mai stati pienamente implementati.

Macron ha affermato che l’Europa continuerà a lavorare per supportare l’Ucraina e che il continente deve anche investire di più nella propria sicurezza e difesa. I suoi commenti arrivano dopo ripetuti appelli dell’amministrazione Trump agli alleati della NATO in Europa per aumentare la spesa per la difesa.

Un comunicato della Casa Bianca ha descritto la chiamata Macron-Trump, durata 30 minuti, come “amichevole”.