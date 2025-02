Milano. Un lupo finisce nel Naviglio: salvato dai vigili del fuoco

AgenPress – I vigili del fuoco hanno salvato in mattinata un lupo nel Milanese, dopo la segnalazione di un passante che lo aveva notato bloccato in una roggia. L’intervento è iniziato poco dopo le 7 a Gaggiano, comune agricolo del Sud-Est milanese, tra via Milano e via Italia. Su posto sono arrivati i pompieri del distaccamento milanese di via Darwin e il nucleo Saf fluviale: il lupo, di piccola taglia, animale tutelato, non è ancora stato fisicamente portato via in attesa dell’arrivo degli esperti del Cras di Milano, il centro di recupero per gli animali selvatici.

Sono giunti sul posto alle 12.30 i veterinari dell’Ats di Magenta (Milano) che dovranno prendere in carico il lupo salvato stamattina nelle acque del Naviglio Grande. L’animale, come hanno spiegato i vigili del fuoco di Milano, dovrebbe poi essere affidato a un Cras, i centri per il recupero degli animali selvatici, a Milano o a Piacenza. In attesa di questo supporto, i Vigili del fuoco non hanno potuto far altro che tenere il lupo nella rete per sicurezza sul gommone con il quale lo hanno recuperato. L’animale, comunque, è apparso mansueto e si è lasciato accarezzare dai pompieri che hanno cercato di tenerlo tranquillo.