AgenPress. L’UE non è in grado di finanziare gli sforzi militari dell’Ucraina poiché gli aiuti finanziari degli Stati Uniti non sono più garantiti, ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orbán, dopo che i leader di 26 paesi dell’UE hanno firmato una dichiarazione in cui esprimevano il loro sostegno all’Ucraina senza l’Ungheria.

I leader europei hanno adottato un piano per aumentare la spesa per la difesa e continuare a sostenere l’Ucraina.

Tuttavia, Orbán, che si è rifiutato di inviare armi all’Ucraina fin dall’inizio della guerra e mantiene stretti rapporti con Mosca, ha affermato che, invece di prolungare la guerra, l’Europa dovrebbe sostenere i colloqui di pace di Trump.

Il modo in cui l’UE intende sostenere l’Ucraina, aumentando la spesa per la difesa europea, “distruggerà l’Europa” – conclude Orban -.