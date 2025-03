Trump congela i fondi per l’USAID. Decine di donne afghane rischiano di tornare in patria nelle mani dei talebani

AgenPress – Oltre 80 donne afghane fuggite dai talebani per proseguire gli studi in Oman rischiano ora di essere deportate nuovamente in Afghanistan, a seguito del congelamento totale dei programmi di aiuti esteri da parte dell’amministrazione Trump.

Finanziate dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), le loro borse di studio sono state bruscamente interrotte dopo il congelamento dei finanziamenti ordinato dal presidente Donald Trump al suo ritorno in carica a gennaio.

“È stato straziante”, ha detto una studentessa alla BBC, parlando in forma anonima per paura di rappresaglie. “Tutte erano scioccate e piangevano. Ci hanno detto che saremo rispediti indietro entro due settimane”.

Da quando hanno ripreso il potere, circa quattro anni fa, i talebani hanno imposto restrizioni draconiane alle donne, tra cui il divieto di accesso alle università.

I finanziamenti degli Stati Uniti hanno permesso a migliaia di donne afghane di studiare all’estero o di proseguire gli studi online, ma molti di questi programmi sono ora sospesi.

Il congelamento degli aiuti da parte dell’amministrazione Trump ha incontrato ostacoli legali, ma migliaia di programmi umanitari in tutto il mondo sono stati interrotti o messi a repentaglio mentre la Casa Bianca cerca di tagliare miliardi di spesa pubblica.

Gli studenti dell’Oman affermano che sono già in corso i preparativi per il loro rientro in Afghanistan e hanno fatto appello alla comunità internazionale affinché “intervenga con urgenza”.

La BBC ha visionato le e-mail inviate agli 82 studenti, in cui venivano informati che le loro borse di studio erano state “sospese” a causa della conclusione del programma e dei finanziamenti USAID.

Le e-mail, in cui si riconosce che la notizia sarà “profondamente deludente e inquietante”, fanno riferimento alle modalità di viaggio di ritorno in Afghanistan, che hanno causato allarme tra gli studenti.

“Abbiamo bisogno di protezione immediata, assistenza finanziaria e opportunità di reinsediamento in un paese sicuro dove poter continuare la nostra istruzione”.

Le donne afghane, che ora rischiano il rimpatrio forzato dall’Oman, avevano frequentato corsi di laurea e post-laurea nell’ambito del Women’s Scholarship Endowment (WSE), un programma dell’USAID iniziato nel 2018.

Offriva borse di studio alle donne afghane per studiare scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), le discipline vietate alle donne dai talebani.

Poco più di una settimana fa, agli studenti è stato comunicato che le loro borse di studio erano state revocate.

“È come se mi avessero portato via tutto”, ha detto una studentessa. “È stato il momento peggiore. Sono sotto stress estremo in questo momento”.

Queste donne, per lo più ventenni, si sono qualificate per le borse di studio nel 2021 prima che i talebani prendessero possesso dell’Afghanistan. Molte hanno continuato gli studi nelle università afghane fino a dicembre 2022, quando i talebani hanno vietato l’istruzione superiore alle donne.

Dopo 18 mesi di incertezza, hanno dichiarato di essere fuggiti in Pakistan lo scorso settembre.

L’USAID ha poi facilitato il rilascio dei loro visti per l’Oman, dove sono arrivati ​​tra ottobre e novembre 2024.

“Se venissimo rimandati indietro, affronteremmo gravi conseguenze. Significherebbe perdere tutti i nostri sogni”, ha aggiunto un’altra studentessa. “Non potremmo studiare e le nostre famiglie potrebbero costringerci a sposarci. Molti di noi potrebbero anche essere a rischio personale a causa delle nostre passate affiliazioni e attivismo”.

I talebani hanno represso con violenza le donne che protestavano per l’istruzione e il lavoro: molte attiviste sono state picchiate, arrestate e minacciate.

Le donne afghane si descrivono come “cadaveri in movimento” sotto la brutale politica del regime.

Il governo talebano afferma di aver cercato di risolvere la questione dell’istruzione femminile, ma ha anche difeso i diktat del suo leader supremo, affermando che sono “in conformità con la legge islamica della Sharia”.

“In Afghanistan si sta verificando un apartheid di genere, con le donne sistematicamente escluse dai diritti fondamentali, tra cui l’istruzione”.