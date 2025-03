Romano (NM): “Riarmo Ue serve soltanto a garantire la pace”

Il riarmo dell’Europa serve a difendersi, non a invadere altri paesi o a provocarne una reazione

AgenPress. ‘Il piano per il riarmo dell’Unione europea ha un’unica motivazione, la difesa del nostro territorio dalle minacce e dalle insidie di chi non crede nei valori della pace e della pacifica convivenza dei popoli, della democrazia e del rispetto del diritto.

Attribuire alle procedure utili al riarmo e alle manovre per finanziarlo un significato e una logica diversa è un’operazione di malafede e di strumentalizzazione politica. Gli sviluppi che si sono avuti negli ultimi anni sullo scacchiere internazionale, i conflitti bellici, la minaccia di una guerra mondiale, il parziale disimpegno degli Stati Uniti dagli obblighi della Nato portano inevitabilmente ad un cambio di paradigma. il riarmo dell’Europa serve a difendersi, non a invadere altri paesi o a provocare una reazione di quelli a noi ostili. L’Europa oggi può e deve contare solo su se stessa. La pace non è un dono che cade dall’alto, ma una conquista e per garantirla serve, talvolta, la deterrenza dovuta ad un eventuale uso delle armi’.

E’ quanto dichiara, in una nota, l’On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.