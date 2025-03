Summit “coalizione dei volenterosi”. Starmer: sostegno all’Ucraina e pressione su Putin per il cessate il fuoco

AgenPress – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato a circa 25 leader europei e altri alleati che dovranno assumere impegni concreti per sostenere l’Ucraina e aumentare la pressione sul presidente russo Vladimir Putin affinché accetti un cessate il fuoco.

Starmer spera che la videochiamata di sabato vedrà la cosiddetta “coalizione dei volenterosi” – un gruppo di nazioni occidentali tra cui Europa, Australia, Canada e Nuova Zelanda, ma non gli Stati Uniti – assumere impegni fermi di aiuto all’Ucraina prima di qualsiasi accordo di pace e, in seguito, per garantire la sicurezza della nazione.

Aprendo i colloqui, Starmer ha accusato Putin di aver tentato di ritardare i colloqui di pace, affermando che se voleva davvero la pace, avrebbe dovuto interrompere gli attacchi all’Ucraina e accettare un cessate il fuoco. “Ho la sensazione che prima o poi dovrà sedersi al tavolo delle trattative e avviare una discussione seria”, ha affermato Starmer. “Ma, e questo è un grande ma per noi questa mattina nel nostro incontro, non possiamo sederci e aspettare semplicemente che ciò accada. Dobbiamo continuare a spingere avanti, spingere avanti e preparare la pace e una pace che sarà sicura e che durerà.”

L’incontro è stato organizzato per offrire un ampio sostegno all’Ucraina da parte delle nazioni occidentali. Starmer cercherà offerte di supporto logistico, finanziario o militare per Kiev per metterla in una posizione di forza per i colloqui. L’appello si basa su una serie di iniziative diplomatiche tra paesi europei e altri paesi occidentali per trovare modi per aiutare l’Ucraina dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribaltato l’approccio di sostegno di Washington e avviato colloqui di pace con la Russia. Trump ha affermato che ci sono “molte buone possibilità” che la guerra possa giungere al termine dopo che il suo inviato, Steve Witkoff, ha tenuto giovedì sera a Mosca un lungo incontro con Putin, che il presidente degli Stati Uniti ha descritto come “molto positivo e produttivo”.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha partecipato all’incontro virtuale di sabato, ha affermato di vedere “una buona possibilità” di porre fine alla guerra, avendo “solidi accordi di sicurezza” con i partner europei.

Ha affermato di stare discutendo con gli alleati di Kiev sulle future garanzie di sicurezza e anche sul sostegno economico, aggiungendo che in un accordo di pace sarebbe necessaria una copertura di difesa aerea al 100% come deterrenza.

Starmer ha affermato che la Gran Bretagna potrebbe inviare forze di peacekeeping in Ucraina in caso di accordo di cessate il fuoco, ma ha chiesto a Washington di offrire una “garanzia” di sicurezza a tali forze, una misura che ritiene essenziale per dissuadere Putin dal lanciare nuovi attacchi.

Sabato ha detto ai partecipanti all’incontro che anche loro dovevano essere pronti a difendere qualsiasi accordo.