Papa Francesco ha concelebrato la Messa nella cappellina privata del Gemelli

AgenPress. Di spalle, sulla sedia a rotelle, con il camice e la stola viola dopo aver concelebrato la Messa, mentre guarda il crocifisso sull’altare della cappellina del decimo piano dove ogni giorno, da quando le condizioni hanno avuto un lieve miglioramento, si reca a pregare.

Ecco la prima fotografia di Papa Francesco da quando è ricoverato nel Policlinico Gemelli dal 14 febbraio.

L’ha diffusa la Sala Stampa della Santa Sede questa sera. È una immagine del Pontefice di questa mattina, subito dopo la Messa concelebrata con altri sacerdoti nella cappellina vicino alla sua stanza.

Oggi non ha ricevuto visite e la situazione resta stabile, come già confermato nei giorni scorsi, ma sempre in un quadro clinico che lo staff medico – come riferito negli ultimi bollettini – definisce “complesso”.