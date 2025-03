Intesa Putin-Trump. Stop di 30 giorni agli attacchi alle infrastrutture energetiche

AgenPress – In una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ha concordato di sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine, ma la loro attesissima conversazione non è riuscita a produrre un accordo di cessate il fuoco più ampio.

Putin e Trump hanno parlato per più di 90 minuti, esprimendo entrambi la speranza di migliorare le relazioni tra i loro paesi. Tuttavia, Putin non ha accettato il cessate il fuoco di 30 giorni proposto da Washington che coprisse l’intera guerra.

Il Cremlino ha affermato che Putin ha ordinato al suo esercito di sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina per 30 giorni, mentre la Casa Bianca ha dichiarato che “i leader hanno concordato che il movimento per la pace inizierà con un cessate il fuoco nel settore energetico e infrastrutturale”.

A Kiev, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sostenere il cessate il fuoco limitato, ma ha aggiunto di ritenere che il rifiuto di Putin di accettare un accordo più ampio indichi che il leader russo non è “pronto” per la pace e cerca ancora di “indebolire” l’Ucraina.

Trump ha insistito sul suo social network Truth Social dicendo che avevano “un accordo sul fatto che lavoreremo rapidamente per ottenere un cessate il fuoco completo e, in ultima analisi, la FINE di questa orribile guerra”.

Tuttavia, il Cremlino ha affermato in una nota che una “condizione fondamentale” per la pace sarebbe la “fine completa” del supporto militare e di intelligence occidentale all’esercito ucraino in difficoltà, una richiesta che sia l’Ucraina sia i suoi alleati occidentali troverebbero difficile accettare.

Prima della chiamata, Trump aveva lasciato intendere di essere disponibile a discutere di “una suddivisione di determinati beni”, riferendosi a quali parti dell’Ucraina occupata la Russia potrebbe essere autorizzata a mantenere.

Sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato che “molti elementi di un accordo finale sono stati concordati, ma molto resta” da definire.

Gli alleati degli Stati Uniti, diffidenti nei confronti delle aperture di Trump nei confronti della Russia, temono che possa concedere troppo a Putin, da lui ripetutamente elogiato.

L’Ucraina, che aveva già accettato la proposta di Washington di una sospensione dei combattimenti per 30 giorni, ha esortato Mosca ad accettare “incondizionatamente” il cessate il fuoco.

“È tempo che la Russia dimostri se vuole davvero la pace”, ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha prima della chiamata.

Ma Putin, che ha più volte sottolineato la necessità di ulteriori negoziati, non è sembrato disposto a impegnarsi per una cessazione più ampia delle ostilità.

Dovrebbe intanto partire già da oggi unoscambio di 350 prigionieri tra Russia e Ucraina: 175 rilasciati da Kiev e altrettanti liberati da Mosca. Lo avrebbe detto direttamente Putin a Trump, secondo quanto riferito dal Cremlino.

Più in generale , riferisce sempre la Tass, Putin avrebbe parlato con Trump della necessità di “eliminare le cause radicali del conflitto” con l’Ucraina.

Zelensky si dice comunque favorevole alla tregua agli attacchi contro le infrastrutture energetiche, precisando però che ha bisogno di maggiori “dettagli” da Donald Trump. “Dopo aver ottenuto i dettagli dal presidente degli Stati Uniti, da parte americana daremo la nostra risposta”, ha detto aggiungendo che gli Stati Uniti dovrebbero essere “garanti” e “la nostra parte manterrà l’impegno” finché la Russia lo rispetterà.

Kiev fa anche notare come lei stessa aveva già avanzato una proposta di tregua nei cieli e nei mari e che Washington aveva spinto per andare oltre e arrivare a un cessate il fuoco totale. Insomma: “Ora sono stati gli stessi russi a respingerlo, il che significa che hanno bisogno di una guerra”, evidenzia l’ufficio del presidente Zelensky

Martedì mattina, prima di parlare con Trump, Putin ha pronunciato un discorso combattivo in cui criticava l’Occidente, avvertendo che le sanzioni sarebbero rimaste in vigore indipendentemente da qualsiasi accordo di pace. Ha anche deriso il G7, da cui la Russia è stata espulsa nel 2018, definendolo “troppo piccolo per essere visto su una mappa”.