Le condizioni di salute del Pontefice sono stabili prosegue le terapie

AgenPress. Il Papa ha intenzione di affacciarsi domani dal Gemelli poco dopo le 12.00 per un saluto e per impartire la benedizione. Il testo dell’Angelus sarà diffuso come le scorse domeniche.

A riferirlo la Sala Stampa della Santa Sede nella giornata di oggi, 22 marzo.