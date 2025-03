Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “I sessi sono due maschio e femmina”

AgenPress. “Il Ministro per l’Istruzione Valditara con una circolare ha vietato agli uffici degli istituti scolastici nella elaborazione degli atti amministrativi degli studenti, l’uso di asterisco finale ed altre formule volte a non palesare l’orientamento sessuale dello studente.

Non comprendo o meglio li comprendo benissimo, i motivi di protesta di opposizioni, associazioni varie e persino docenti. I sessi sin quando lo dice la legge statale e quella biologica, mettendo da parte pur importanti valutazioni etiche e di fede per i credenti, sono e rimangono due e cioè maschio e femmina. Non esiste in natura un genere fluido tantomeno nei documenti e bene ha fatto il Ministro a ricordarlo prevenendo la non accettabile teoria gender.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e Responsabile del Dipartimento Salute della DC , Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.