Sicilia. A Modica il 28 marzo il Concerto di Joseph Lu, il “pianista dei sogni”

AgenPress. “L’attesa è finita” ha recentemente dichiarato sui suoi profili social “Il pianista dei sogni” siciliano Joseph Lu. Infatti, il 28 marzo prossimo, alle ore 21, nel Teatro Garibaldi, a Modica, dà avvio al primo appuntamento del suo tour nazionale ed internazionale a partire dalla Sicilia, sua terra natale, e, più precisamente, da Modica.

Il Concerto ha ottenuto il Patrocinio dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, del Comune di Modica e della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica.

L’ artista siciliano è reduce dal successo ottenuto negli Stati Uniti, a Los Angeles, in cui si è esibito ai World Entertainment Awards, con il suo brano “Power of love” che tratta il tema dell’autismo: un successo che lo riporterà presto in America.

Il 7 marzo è uscito su tutte le più importanti piattaforme e sui social, il suo nuovo singolo dal titolo “ONIRIC“.

L’opera descrive, mediante suoni che colgono lo spazio onirico ed intimo, l’epico viaggio di Ulisse, definito come un’ esplorazione dell’inconscio, come una metafora della conoscenza e come un percorso dentro la nostra anima per cercare la genesi della vita.

Joseph Lu narra, attraverso la dimensione onirica, la molteplicità dei volti di Ulisse attraverso il mistero della sua musica dalle mille sfaccettature, che varca i confini dell’impossibile e dell’ignoto e ci introduce oltre l’esistente.

“Il cielo si può toccare, basta saper sognare” afferma Joseph, ponendo in luce la spiccata natura metafisica della sua arte secondo cui sogno e realtà sono la stessa cosa e si susseguono costantemente nella vita di ognuno di noi.

La musica costituisce il momento per eccellenza in cui si sogna. Il suo modo di suonare ci consentirà di entrare in relazione con l’artista, di connetterci con le sue emozioni attraverso le vibrazioni a cui esso dà vita, che egli ritiene essere espressioni oniriche, i cui colori si alternano seguendo il ritmo di un tempo impercettibile.

La direzione artistica del primo concerto è affidata al maestro Vince Tempera.

Si creerà un connubio fra musica ed immagini, un viaggio che sicuramente trascinerà chi parteciperà in una dimensione onirica, dentro un viaggio proteso tra interiorità e universalità.

Il sogno e la sua profondità saranno il leit motiv del concerto, che si prefigge l’intento di invitare il pubblico a vivere l’esperienza onirica attraverso le melodie dei brani che saranno eseguiti dal pianista dei sogni.

Le opere dell’artista siciliano saranno eseguite con nuovi arrangiamenti, grazie alla presenza di musicisti di grande rilievo, i quali supporteranno il compositore in questa prima apparizione del 2025.

Il pianista è conosciuto anche per l’impegno che egli profonde a favore della trattazione di problematiche di natura umana e sociale, il cui messaggio la musica, per sua intrinseca natura, riesce a veicolare in ambiti molto diversi e molto lontani, sicché esso diviene messaggio universale.

Saranno diversi i brani eseguiti, mediante i quali si potranno vivere momenti di grande trasporto, che condurranno nel viaggio dentro le emozioni scaturenti dai sogni.