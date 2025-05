Le composizioni “Oniric” ed “Earth” del “Pianista dei sogni” sono in finale nel Ghost Rocket Global Song Search

AgenPress. Le composizioni “ONIRIC” e “Earth” del “Pianista dei sogni“, il musicista di Modica Joseph Lu, sono in finale nel Ghost Rocket Global Song Search, la selezione mondiale organizzata dalla Ghost Rocket (GRM) e dagli Hollywood Indipendent Music Awards con l’intento di scegliere la colonna sonora che accompagnerà il viaggio del razzo di ricerca GHOST che, nel prossimo mese di novembre, sarà lanciato nello spazio da Andøya Space.

Si tratta di un razzo a due stadi che raggiungerà un’altitudine di 248 chilometri, posizionato nell’ambito di una più ampia campagna di ricerca organizzata dalla NASA.

In altre parole si tratta di un vero e proprio razzo di ricerca inserito in una campagna di ricerca scientifica su vasta scala. La particolarità di GHOST è che gli esperimenti tecnologici che trasporta non sono realizzati da professionisti ma da studenti provenienti da Norvegia, Stati Uniti e Porto Rico.

I due brani di Joseph Lu sono in lizza per volare nello spazio e dirigersi verso l’universo, o meglio per tornare nella dimensione dentro la quale sono stati generati, ossia dentro i sogni che gli hanno consentito di raggiungere un luogo senza dimensioni, attraverso un viaggio atemporale, mediante cui egli ha colto le sonorità presenti nell’universo e le ha trasformate in brani musicali.

“ONIRIC” e “Earth” raccontano in musica il viaggio dentro il proprio essere, nella dimensione in cui si colloca la genesi dell’essere umano, che conduce alla scoperta di noi stessi, alla comprensione della propria essenza e alla ragione del nostro vivere e del nostro vagare senza fine.

“L’universo ci parla attraverso la sua musica, che dobbiamo saper ascoltare ed interpretare. Viaggiare dentro i sogni vuol dire viaggiare dentro l’universo che vive dentro e fuori di noi, in quanto siamo noi stessi parte integrante di esso” ha dichiarato Joseph Lu.

“ONIRIC”, difatti, descrive, mediante suoni che colgono lo spazio onirico ed intimo, l’epico viaggio di Ulisse, definito come un’ esplorazione dell’inconscio, come una metafora della conoscenza e come un percorso dentro la nostra anima per ricercare la genesi della vita.

Joseph Lu narra, attraverso la dimensione onirica, la molteplicità dei volti di Ulisse, colti mediante il mistero della sua musica dalle mille sfaccettature, che varca i confini dell’impossibile e dell’ignoto e ci introduce oltre l’esistente.

Viaggiare significa anche esplorare e Joseph Lu, mediante i sogni in cui entra con la sua musica, esplora l’interiorità umana e la descrive.

Ulisse percorre, grazie alla musica di Joseph Lu, suo compagno di viaggio onirico, estensioni e abissi dello spazio fisico e mentale, esplorando una realtà intrisa di immaginazione.

“Earth” è il titolo della composizione che richiama l’essere umano al rispetto del fragile equilibrio esistente tra l’uomo e l’universo. L’essenza profonda della nostra esistenza sul pianeta terra diventa un viaggio narrativo, una storia senza fine, raccontata attraverso ciò che trova il suo ordine ed equilibrio nell’universo. La stabilità raggiunta, per quanto fragile e delicata, deve essere protetta, conservata e trasmessa ai posteri. E’ questa la più profonda ed autentica filosofia della vita, il percorso obbligato per ogni essere umano, che deve guardare al proprio habitat come ad un giardino sempre verde, le cui piante e tutte le sue creature devono essere salvaguardate. L’ uomo deve saper guardare le magnificenze dell’universo sfiorandole con la delicatezza dell’amore.

Il viaggio dell’essere umano è un viaggio dentro e fuori la propria anima, dentro un sogno, verso le profondità del proprio essere.

L’ artista siciliano, inoltre, ha presentato il 21 maggio scorso a Catania, nel Teatro Massimo Bellini, la sua opera letteraria dal titolo “Il pianista dei sogni” edita dalla Casa Editrice Tracceperlameta, con la prefazione del Maestro Vince Tempera ed è reduce dal successo ottenuto negli Stati Uniti, a Los Angeles, in cui si è esibito ai World Entertainment Awards, con il suo brano “Power of love” che tratta il tema dell’autismo.