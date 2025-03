Uguaglianza e Democrazia: Ernesto Maria Ruffini ospite all’Unical

AgenPress. L’Università della Calabria si conferma un centro di dibattito e riflessione sui grandi temi giuridici e sociali. Il 28 marzo 2025, alle ore 10:00, presso l’University Club, si terrà un incontro di rilievo con Ernesto Maria Ruffini, dedicato al tema “Uguaglianza e Democrazia”.

L’evento è promosso dal Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DISCAG) nell’ambito del Dottorato di ricerca in Teoria e prassi del Diritto – Per la legalità costituzionale dei rapporti giuridici (XL° Ciclo), in collaborazione con la Sezione Calabria della SISDIC (Società Italiana di Storia del Diritto e dell’Interpretazione Costituzionale) e con il sostegno della Regione Calabria. Ad aprire i lavori sarà Arcangelo Badolati, giornalista e scrittore, che introdurrà l’intervento di Ruffini.

Seguiranno i saluti istituzionali del Prof. Francesco Raniolo, Prorettore dell’Università della Calabria, del Prof. Franco Ernesto Rubino, Direttore del Dipartimento DISCAG, e della Prof.ssa Giovanna Chiappetta, Coordinatrice del Corso di Laurea in Giurisprudenza e della Sezione Calabria della SISDIC.

Dopo la relazione dell’ospite, seguirà un dibattito pubblico, offrendo l’opportunità a studenti, docenti e cittadini di confrontarsi su temi centrali per il diritto e la società contemporanea. L’incontro sarà disponibile anche online, permettendo una più ampia partecipazione. Un’occasione imperdibile per approfondire il legame tra principi costituzionali, equità sociale e governance democratica.