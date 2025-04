Bassetti (infettivologo): “L’amministrazione Trump sta facendo disastri anche in sanità”

AgenPress. “Le morti di morbillo in USA fanno pensare, la riflessione che ne scaturisce è che la scienza non è un’opinione e che sulla medicina non si deve fare politica perché ne va della salute della gente. Le dichiarazioni del ministro della sanità americana Kennedy sull’efficacia del vaccino sono tardive e il suo ripensamento è inadeguato. Come il suo atteggiamento arrogante e presuntuoso, dimostrazione dell’ignoranza che a oggi governa il mondo della salute”.

Si è espresso così ai microfoni di Radio Cusano il prof. Matteo Bassetti, infettivologo, intervenuto a ‘Battitori Liberi’, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano, in merito alla pandemia di morbillo che sta infestando l’America.

E sulla mancanza di vaccini in Italia ha dichiarato ” nel nostro paese abbiamo un problema di vaccinazioni perché anche da noi si è fatta politica sulla sanità. Dal covid inoltre si è fatto politica sulle malattie infettive e -sottolinea Bassetti- ci siamo divisi dove non ci si doveva dividere. Siamo arrivati al punto in cui la politica ha invaso il campo altrui avvelenando i pozzi: il problema è che chi ci rimette poi sono le persone più fragili e povere, e in primis il nostro sistema sanitario.

Noi non abbiamo le coperture vaccinali per il morbillo- continua- siamo sotto l’immunità di gregge, infatti abbiamo avuto i maggiori casi di morbillo in Europa. Il morbillo non è una malattia banale, fa i morti. E i primi colpiti sono i bambini”. Bassetti termina poi con una riflessione “la regressione in America riguarda tante cose: l’amministrazione Trump sulla sanità sta facendo disastri. Sono stati tagliati i fondi sulla ricerca in molte università autorevoli, la sua è una deriva ideologica che si ripercuote sulla salute dei cittadini.

Per anni gli Usa sono stati il faro della ricerca scientifica, se le aziende farmaceutiche subiscono una crociata i primi a rimetterci, perché non trovano farmaci, saranno le persone povere. Un ministro della sanità no vax? Io sono felice di avere un uomo di scienza come Schillaci, però ci sono in Parlamento delle persone che sono ignoranti dal punto di vista scientifico. Alcuni partiti alle elezioni si dichiaravano contro i vaccini, ma chi rinnega i vaccini rinnega la scienza” ha dichiarato Matteo Bassetti.