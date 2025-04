Savino (MEF): “Solidarietà alla Sen. Ronzulli. Nessuno spazio al linguaggio sessista, neppure nel dibattito pubblico”

AgenPress. «In un tempo in cui quasi ogni giorno una donna perde la vita per mano di un uomo violento, serve ancora più rispetto nei gesti, nei comportamenti e nelle parole. Il dibattito pubblico deve essere improntato a sobrietà e responsabilità.

Per questo ritengo inaccettabili le espressioni usate ieri nei confronti della Senatrice Licia Ronzulli, a cui va la mia piena solidarietà. In un momento così delicato per la condizione femminile in Italia, parole che banalizzano o deridono una donna, una madre, una rappresentante delle Istituzioni, fanno male due volte: a lei e a tutte le donne.

Difendere la dignità femminile significa anche questo: dire con chiarezza che il rispetto viene prima di tutto. Sempre.»

Lo afferma Sandra Savino, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.