Trump, Cruciani a Radio Cusano: “Trump persegue i suoi interessi, bisogna accettarlo”

AgenPress. Giuseppe Cruciani è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano durante la trasmissione ‘Battitori Liberi’, condotta da Gianluca Fabi e Savino Balzano, in merito alle posizioni del presidente USA Donald Trump:

“Trump ha sicuramente degli atteggiamenti discutibili, ma la novità è proprio questa: lui è un negoziatore, che rompe tutti gli schemi perseguendo unicamente i suoi interessi. Bisogna accettarlo e farci i conti per i prossimi anni. Non riesco a capire quelli che lo tacciano di essere un criminale- prosegue Cruciani- recentemente ho sentito le parole di Monti in proposito, che dice che questa non è più una democrazia liberale.

Vorrei osservare come Monti ha governato in nome dell’emergenza, non è vero che prima vivevamo un periodo florido per la democrazia. Bisogna finirla- ha sottolineato- col mainstream che osanna e si inchina a personaggi come Monti e Draghi perché loro sanno: dobbiamo smetterla di elogiarli senza motivo”.

E sul politicamente corretto conclude “non è più sopportabile essere bollati come putiniani solo perché contrari alle classiche posizioni del mainstream. È una truffa mediatica che cerca di convincerci del pericolo di democrazia quindi di fascismo, mentre il vero pericolo sono coloro che vogliono imporre il pensiero unico”.