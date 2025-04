Papa: “Buona Domenica delle Palme e buona Settimana Santa”

AgenPress. “Buona domenica delle Palme e buona Settimana Santa!”. Queste le parole che Papa Francesco oggi, 13 aprile, ha pronunciato dal sagrato di Piazza San Pietro al termine della messa della Domenica delle Palme.

Il Papa si è poi intrattenuto in Piazza per una decina di minuti, salutando i fedeli. Ancora una sorpresa da parte del Pontefice in convalescenza, accolto dalla folla festante e da un raggio di sole, dopo la presenza, domenica scorsa, al Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità.