Cerimonia di Conferimento dei Premi Leonardo, l’intervento del Presidente Meloni

AgenPress. Ringrazio il Presidente Dompé per questo invito, per il suo lavoro, anche per le parole che mi e ci ha rivolto nella giornata odierna. Saluto il Vice Premier Tajani, il Ministro Urso, saluto il Presidente Orsini, saluto il Presidente Zoppas, saluto e ringrazio tutte le aziende che fanno parte del Premio Leonardo. Penso che ci sia bisogno di iniziative come queste, la costanza con la quale rinnovate questo evento è particolarmente importante ed è anche la ragione per la quale, nonostante una settimana un po’ complessa, abbia deciso di essere qui.

Qualche giorno fa a Palazzo Chigi abbiamo premiato i Maestri dell’arte della cucina italiana, un premio che ha istituito questo Governo, curiosamente non esisteva, e quindi era anche un messaggio per dire che momenti come questi hanno bisogno di essere moltiplicati.

Non per un fatto di banale celebrazione, che comunque sarebbe importante, ma come esempio, come insegnamento. Dicevo in quell’occasione, che c’è un proverbio latino che a me piace molto che dice Verba movent exempla trahunt, le parole muovono ma gli esempi trascinano.

Ed è esattamente quello di cui noi abbiamo bisogno, perché le storie che noi abbiamo premiato oggi – e quelle che non premieremo oggi ma che fanno parte della eccellenza della storia dell’Italia – sono storie di uomini e di donne che hanno dimostrato soprattutto una cosa: che gli unici limiti davvero reali sono quelli nei quali noi decidiamo di credere, ma se noi non ci facciamo dire dagli altri o anche spesso da noi stessi quali sono i limiti che ci sono stati imposti, se noi decidiamo di provare a superare quei limiti, beh signori può accadere che ci si riesca.

Serve costanza, serve disponibilità al sacrificio, serve la capacità di mettersi in discussione, serve non cercare degli alibi. Perché accade che si cerchino anche degli alibi quando le cose non vanno bene. Noi dobbiamo ricordarci che la gran parte di quello che riusciamo a fare nella nostra vita dipende soprattutto da noi. Poi, certo, ci devono essere le istituzioni, ci devono essere le risposte, ci deve essere la politica.

Noi stiamo cercando di fare il nostro meglio – ringrazio chi lo ha ricordato – per rafforzare la competitività del nostro sistema, ma se poi gli imprenditori non ci credessero, anche il lavoro che facciamo noi sarebbe inutile. Esattamente come sarebbe molto più difficile per gli imprenditori fare quel lavoro se la politica non decidesse di stare al loro fianco. Io ho fatto del mio meglio in questi due anni e mezzo, anche girando tutto il mondo. Perché? Perché io so che quando apro una porta ho un sistema Italia che segue, che arriva, che è in grado di fare l’altra parte del lavoro. E quindi non è politica estera, no, perché si dice spesso “Il Presidente Meloni lavora moltissimo sulla politica estera” … non è politica estera, è politica interna. È la capacità, la possibilità di aprire nuovi spazi. Ma noi abbiamo bisogno anche di trasferire questo insegnamento, l’insegnamento di storie incredibili, straordinarie, da film si direbbe, perché raccontando quelle storie aiutiamo anche tanti altri a capire che è possibile. È la storia di Pietro Ferrero, perché io immagino che quando Pietro Ferrero ha cominciato nel suo laboratorio a produrre la sua “pasta giandujot”, che distribuiva lui con la sua Topolino, non avrebbe potuto immaginare che sarebbe arrivato un giorno in cui il Primo Ministro italiano avrebbe regalato un barattolo di Nutella al Re d’Inghilterra, come io ho fatto la scorsa settimana. Uno dei tanti prodotti iconici, però l’ho regalato accompagnandolo con un biglietto. E quel biglietto erano le istruzioni per l’uso di questo regalo. E c’era scritta una cosa che suonava più o meno così: in una domenica di pioggia, se dovessi essere un po’ giù di corda, indossa il tuo miglior pigiama, siediti sul divano, guarda quella serie televisiva che volevi vedere da molto tempo, prendi un cucchiaino, apri questo regalo e ti sentirai meglio.

Perché è un modo di dire che i prodotti italiani si affermano nel mondo perché fanno bene, perché fanno anche bene al cuore, un modo di dire che il prodotto italiano non vince perché è più competitivo sul prezzo, vince perché è imbattibile sulla qualità. Che è anche la consapevolezza che noi dobbiamo avere, perché sappiamo che siamo in un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore, non sento alcuna pressione come voi potete immaginare per i miei prossimi due giorni… faremo del nostro meglio come sempre sicuramente. Io sono consapevole di quello che rappresento e sono consapevole di quello che sto difendendo.

Vediamo come si sviluppa il quadro nel quale ci troviamo ma ricordiamoci che noi abbiamo la forza, la capacità, l’intelligenza, la creatività per superare ogni ostacolo. Abbiamo superato ostacoli ben peggiori. Bisogna solamente ricordare che, quando un prodotto italiano viene esportato, la gran parte della ricchezza non la produce in Italia, la produce dove viene esportato. E quindi anche noi con questo nostro lavoro legato all’export produciamo ricchezza anche per gli altri, ed è bene per tutti continuare ad avere a che fare con l’Italia, perché l’Italia è in grado di produrre benessere, eccellenza e ricchezza.

Lo possiamo fare solamente insieme, continueremo a farlo insieme, vi ringrazio.