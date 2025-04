Il Papa incontra la comunità del Gemelli in Vaticano: “Grazie per il buon servizio”

AgenPress. “Grazie per il servizio in ospedale, molto buono, continuate così!”. A poco meno di un mese dalle dimissioni dal Gemelli, Papa Francesco ha voluto ricevere la comunità del Policlinico divenuta per 38 giorni la sua residenza durante il ricovero per la polmonite bilaterale.

Mentre prosegue la convalescenza a Santa Marta e – a parte le uscite a sorpresa in Piazza San Pietro e in Basilica – ancora non ha riavviato l’attività pubblica, Francesco ha voluto comunque organizzare un momento di gruppo con quanti, nel tempo della malattia, lo hanno assistito e curato.

Circa 70 persone, tra vertici e personale del nosocomio romano, che per quattro volte ha accolto il Pontefice argentino, sono state ricevute questa mattina, poco prima delle 11, nella saletta dietro l’Aula Paolo VI.

Insieme a loro anche rappresentanti dell’Università Cattolica e della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano che lo hanno assistito durante la degenza di febbraio e marzo. Tutti hanno salutato l’ingresso del Pontefice in sedia a rotelle con un lungo applauso.

Ai presenti, con voce più decisa e in recupero grazie alla fisioterapia respiratoria che prosegue insieme a quella motoria, Papa Francesco ha rivolto parole di ringraziamento a tutti: “Grazie per tutto quello che avete fatto”, ha scandito e, rivolgendosi al rettore dell’Ateneo, Elena Beccalli, ha aggiunto: “Grazie a lei, così forte… Quando comandano le donne le cose vanno!”. “Prego per voi”, ha assicurato il Papa, “per favore fatelo per me”.