Organizzazione Mondiale del Commercio. I dazi di Trump provocheranno una regressione nel commercio internazionale

AgenPress – Secondo l’ Organizzazione mondiale del commercio, quest’anno i dazi di Donald Trump provocheranno una regressione nel commercio internazionale, deprimendo la crescita economica globale.

Nella sua ultima panoramica del sistema commerciale globale, l’istituto con sede a Ginevra afferma di aver precedentemente previsto un’espansione del commercio di merci di un solido 2,7% quest’anno. A causa della politica commerciale di Washington, ora prevede un calo dello 0,2%.

Nel presentare le previsioni, il direttore generale dell’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, si è detta particolarmente preoccupata per il “disaccoppiamento” tra Stati Uniti e Cina , definendolo “un fenomeno che mi preoccupa davvero”.

Ha affermato che si prevede che il commercio tra i due rivali geopolitici crollerà dell’81% (91% senza esenzioni per i prodotti tecnologici come gli smartphone), affermando che ciò “equivarrà a uno smembramento delle due economie” e avrà “conseguenze di vasta portata”.

Okonjo-Iweala ha affermato che l’OMC sta sondando i suoi paesi membri per decidere se convocare una riunione di emergenza per discutere della situazione.

Nel suo rapporto, l’organizzazione afferma: “Le prospettive per il commercio globale sono peggiorate drasticamente a causa dell’impennata dei dazi e dell’incertezza sulle politiche commerciali”. In precedenza, aveva previsto una crescita del PIL globale del 2,8% per il 2025, ma ora prevede un calo del 2,2%.

Gli Stati Uniti hanno imposto dazi del 10% su tutte le importazioni, con aliquote molto più elevate per la Cina, che ammontano al 145%, e su settori specifici, tra cui automobili e acciaio. L’OMC prevede che l’impatto maggiore di questa politica sarà un forte calo degli scambi commerciali con gli Stati Uniti, mentre altre regioni dovrebbero comunque registrare una crescita.

I dazi “reciproci” di Trump, ben più consistenti, sono stati sospesi la scorsa settimana per 90 giorni dopo una violenta reazione sui mercati finanziari. L’OMC avverte che se venissero reintrodotti dopo la pausa, l’impatto sarebbe molto maggiore, causando un calo dello 0,8% del commercio globale di beni.

Se a questo seguisse un’impennata dell'”incertezza sulle politiche commerciali” a livello mondiale, con gli altri Paesi che adeguano le proprie politiche in risposta a tale situazione, l’OMC suggerisce che gli effetti sarebbero un calo degli scambi commerciali ancora maggiore, pari all’1,5%. E in questo scenario peggiore, l’OMC prevede una crescita del PIL globale ancora più debole, pari a solo l’1,7%.

Dopo che l’annuncio di Trump sui dazi per il “giorno della liberazione” del 2 aprile è stato seguito da una serie di dichiarazioni a volte apparentemente contraddittorie da parte di Washington, l’OMC avverte che l’incertezza di per sé è un fattore importante che contribuisce ai rischi di rallentamento.

“L’incertezza incoraggia una maggiore prudenza nel processo decisionale”, afferma l’OMC, sottolineando l’evidenza che “l’incertezza delle politiche commerciali può, tra le altre cose, indebolire la fiducia delle imprese, riducendo gli investimenti aziendali e compromettendo di conseguenza la crescita economica”.

“In definitiva, il grado in cui le aziende riusciranno a gestire l’incertezza sarà un fattore determinante per stabilire se lo slancio macroeconomico positivo osservato nel 2024 si tradurrà in una crescita sostenuta del commercio globale negli anni a venire”.

L’OMC prevede una certa “diversione” degli scambi commerciali, poiché Pechino cerca nuovi mercati per i suoi prodotti al di fuori degli Stati Uniti. Si prevede che le esportazioni cinesi verso regioni al di fuori del Nord America aumenteranno tra il 4% e il 9% nel 2025.

La Cina ha esortato l’OMC a indagare sull’impatto dei dazi di Trump . Pechino ha dichiarato la scorsa settimana all’OMC: “I dazi reciproci non sono – e non saranno mai – una cura per gli squilibri commerciali. Al contrario, si ritorceranno contro di noi, danneggiando gli stessi Stati Uniti”.