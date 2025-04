Trump-Meloni. Aumento Gnl verso l’Italia. Il tycoon conferma incontro Usa-Ue a Roma

AgenPress – “Gli Stati Uniti e l’Italia collaborano per rafforzare la sicurezza energetica incoraggiando ulteriormente la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico dell’Italia e aumentando le esportazioni di gas naturale liquefatto statunitense verso l’Italia, in modo reciprocamente vantaggioso”: lo si legge nella dichiarazione congiunta di Donald Trump e Giorgia Meloni diffusa dalla Casa Bianca dopo il loro bilaterale di ieri.

Sempre nella nota si legge che “il presidente Trump ha accettato l’invito del primo ministro Meloni a effettuare una visita ufficiale in Italia nel prossimo futuro. Si sta anche valutando la possibilità di organizzare, in tale occasione, un incontro tra Stati Uniti ed Europa”.

“L’Italia contribuirà alla rinascita marittima del settore cantieristico statunitense, mentre gli Stati Uniti valuteranno le opportunità di investimento offerte dal sempre più positivo ambiente imprenditoriale italiano, anche attraverso gli incentivi concessi dalla nuova Zona Economica Speciale Unica (Zes) istituita in Italia”: è uno dei punti della dichiarazione congiunta di Donald Trump e Giorgia Meloni diffusa dalla Casa Bianca dopo il loro bilaterale di ieri.

“Sviluppare una forza lavoro – prosegue la nota – in grado di soddisfare le esigenze delle nostre economie è fondamentale. Gli Stati Uniti e l’Italia sono orgogliosi partner in iniziative industriali che andranno a beneficio dell’ occupazione in entrambi i paesi, svolgendo un ruolo vitale per le rispettive catene di approvvigionamento e rafforzando le nostre basi industriali”.